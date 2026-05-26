به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمود الموالدی فعال سیاسی سوری تاکید کرد که عناصر وابسته به رژیم جولانی جنایات فجیعی در حق شیوخ و چهره های برجسته شیعیان در داخل زندان های دمشق مرتکب می شوند.

وی اضافه کرد، عناصر تحت امر رژیم جولانی به صورت وحشیانه و غیر انسانی با این شخصیت ها برخورد می کنند تا یک فتنه طایفه ای را ایجاد کرده و ساختار اجتماعی سوریه را هدف قرار دهند.

الموالدی تصریح کرد، این اقدامات بیانگر وجود تفکرات وحشیانه نزد این گروهک های تندرو در قبال اقلیت های دینی است. باید یک اقدام فوری از سوی جوامع اسلامی و بین المللی علیه این جنایات اتخاذ شود.