اعلام شرایط افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، افراد تحت تکفل بیمه‌ شده تامین اجتماعی؛ شامل همسر، پدر، مادر و فرزندان است که البته در مورد فرزند پسر، تا پایان ۱۹ سالگی یا در صورت اشتغال به تحصیل یا ازکارافتادگی را شامل می‌شود.

در خصوص فرزند دختر، تا زمان ازدواج یا اشتغال، می تواند تحت تکفل بیمه شده اصلی قرار بگیرد.

پدر و مادر بیمه‌ شده اصلی در صورت احراز شرایط سنی (پدر ۶۰ سال و مادر ۵۵ سال)، از کارافتادگی کلی، عدم بیمه‌پردازی یا دریافت حقوق مستمری از سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌‎های بازنشستگی و همچنین نقش داشتن فرزند در تأمین معاش والدین، مشمول کفالت می‌شوند.

بیمه‌شدگان اصلی می توانند با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir، اطلاعات هویتی خود و افراد تحت کفالت را مشاهده و امکان ثبت خاتمه کفالت را دارند.