ضرورت استفاده از فناوری های نوین برای گسترش فرهنگ نماز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی صبح دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: روش های سنتی به تنهایی برای جذب نسل امروز کافی نیست و باید از ابزارهای روز استفاده کرد و اپلیکیشن نماز من برای همین هدف طراحی شده و نماز را ساده، جذاب و تعاملی کرده است.

مدیر ستاد اقامه نماز مازندران توضیح داد: این اپلیکیشن فقط یک اذان گو یا وقت نما نیست، بلکه مجموعه ای از خدمات متنوع را ارائه می دهد. از جمله این خدمات می توان به تصحیح آنلاین قرائت نماز، مسابقات و چالش های فرهنگی، مسجدیاب هوشمند، مشاوره احکام، کتابخانه دیجیتال، بخش نیکوکاری و دیگر بخش های آموزشی و تعاملی اشاره کرد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی با بیان آمارهای این طرح گفت: تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر در مسابقات و چالش های اپلیکیشن شرکت کرده اند، بیش از ۱۰۰۰ فایل صوتی برای تصحیح قرائت نماز ارسال شده و بیش از ۳۰۰۰ جایزه میان کاربران توزیع شده است.

وی در ادامه از نهادهای مختلف استان خواست تا در گسترش این طرح همکاری کنند و از آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اوقاف و صدا و سیمای مرکز مازندران به عنوان مجموعه هایی نام برد که می توانند در معرفی و توسعه این اپلیکیشن نقش داشته باشند.

حجت الاسلام ابراهیمی همچنین به نقش جوانان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: تشکیل گروه های رسانه ای دانش آموزی، برگزاری مسابقات ایده پردازی و استفاده از ظرفیت گزارش مردمی از برنامه هایی است که نسل جدید را در ترویج فرهنگ نماز فعال می کند.

وی در پایان از مردم استان، به ویژه جوانان و نوجوانان، دعوت کرد تا با مراجعه به نشانی app.namazman.ir از این اپلیکیشن استفاده کنند و نظرات و پیشنهادهای خود را برای بهبود آن ارائه دهند.