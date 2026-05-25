مدیرکل دامپزشکی بوشهر: ۵۷۶ تن میگو به ترکیه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اعلام کشور ترکیه برای صادرات آبزیان مشروط بر ثبت شرکت تولید کنندگان آبزیان در کشور مذکور و توقف صادرات محصولات قید شده، بالاخره در سال جاری با پیگیری های مستمر به عمل آمده توسط دفتر قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی استان بوشهر و تکمیل فرم های مربوطه و با همکاری سازمان دامپزشکی کشور، ۱۷ شرکت مجاز متقاضی صادرات آبزیان استان بوشهر در لیست مجاز صادر کنندگان به کشور ترکیه، در سامانه وزارت کشاوزری و جنگلداری کشور ترکیه ثبت شدند که اسامی آن ها در سامانه یکپارچه قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور قابل مشاهده می باشد.

مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر افزود: تمام شرکت های مذکور در سامانه اتحادیه اروپا ثبت شده اند و کشور ترکیه می‌تواند یکی از بازارهای مهم جهانی برای صادرات محصولات آبزیان استان بوشهر قلمداد و امکان ارزآوری بسیار خوبی را برای کشور فرآهم کند.

وی اضافه کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون ۵۷۶ هزار و ۹۱۲ کیلوگرم میگو به کشور ترکیه صادر شده است.

