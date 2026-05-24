به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم «رژه حماسی اقتدار عاشورایی» و در راستای نظمبخشی به تردد، تسهیل در اجرای مراسم و پیشگیری از بروز گرههای ترافیکی، محدودیتهای ترافیکی ویژهای در سطح شهر مرند اعمال خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان با مأموران پلیس راهور، افزود: طبق برنامهریزیهای انجام شده، از ساعت ۲۰ امشب، ممنوعیت پارک خودرو در خیابان امام، حدفاصل چهارراه برق به سمت مرکز شهر اجرا میشود.
فرمانده انتظامی شهرستان مرند تصریح کرد: همچنین از ساعت ۲۱ امشب، محدودیت تردد در مسیرهای «خیابان امام از چهارراه برق به سمت مرکز شهر، خیابان امیرکبیر به سمت چهارراه المهدی(عج) و سهراه تختی به سمت چهارراه المهدی(عج) تا پایان مراسم اعمال خواهد شد.
سرهنگ اسدیان در پایان ضمن هشدار به رانندگان، خاطرنشان کرد: در صورت پارک خودرو در مسیرهای اعلامشده، وسایل نقلیه توسط جرثقیل به پارکینگ منتقل خواهند شد؛ لذا از عموم شهروندان تقاضا میشود جهت جلوگیری از هرگونه مشکل، از مسیرهای جایگزین استفاده کرده و با خادمان خود در مجموعه انتظامی همکاری لازم را داشته باشند.
