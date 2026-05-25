بازگشت بیش از ۱۲۴ هزار متر مربع اراضی ملی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم جانینسب صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با هوشیاری و تلاش نیروهای یگان حفاظت، در مجموع ۱۲۴ هزار و ۳۳۷ متر مربع از اراضی ملی استان رفع تصرف و بازگردانی شد.
وی بیان کرد: در شهرستان بویراحمد ۱۰ هزار متر مربع از اراضی ملی منطقه مختار و هشت هزار متر مربع در منطقه دشتروم به استناد تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع رفع تصرف شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همچنین در شهرستان دنا ۶۷ هزار و ۵۵۰ متر مربع و در شهرستان کهگیلویه نیز ۳۸ هزار و ۷۸۷ متر مربع از اراضی ملی با اجرای احکام قضایی به بیتالمال بازگردانده شد.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در صیانت از منابع طبیعی اظهار کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف، زمینخواری، قطع درخت، تولید و قاچاق زغال و چوب و همچنین آتشسوزی عرصههای طبیعی، موارد را از طریق شمارههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.
سرهنگ جانی نسب تاکید کرد: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی نیازمند همکاری همگانی و حساسیت عمومی نسبت به تخلفات این حوزه است.
نظر شما