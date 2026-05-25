به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام زمان برگزاری انتخابات هیئترئیسه در روز دوشنبه چهارم خرداد ماه، فضای مجلس شاهد تحرکات و گفتوگوهایی درباره ترکیب جدید هیئترئیسه، بهویژه کرسیهای دبیری است؛ کرسیهایی که به نظر میرسد در اجلاسیه سوم با رقابت نزدیکتری نسبت به سالهای گذشته همراه باشد.
در میان گزینههای مطرح برای کرسیهای دبیری هیئترئیسه، نام برخی چهرههای جدید در فضای رایزنیهای پارلمانی بهعنوان گزینههای احتمالی مطرح شده است؛ از جمله سمیه رفیعی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، و محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه، که نام آنها در میان گزینههای مورد بحث برای ترکیب جدید هیئترئیسه شنیده میشود. در کنار این چهرهها، برخی اعضای فعلی هیئترئیسه از جمله احمد نادری، مجتبی بخشیپور، روحالله متفکرآزاد و صدیف بدری نیز بهعنوان گزینههای دارای سابقه حضور در کرسیهای دبیری، از شانس تداوم حضور در ترکیب جدید برخوردارند.
برخی ناظران پارلمانی معتقدند انتخابات امسال برای کرسیهای دبیری میتواند متفاوتتر از دورههای قبل باشد؛ چراکه علاوه بر احتمال تداوم حضور برخی اعضای فعلی، آرایش جدید درونمجلس و رایزنیهای فشرده میان نمایندگان میتواند زمینه را برای ورود چهرههای تازه به ترکیب دبیران هیئترئیسه فراهم کند.
بر اساس ماده ۱۲ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئترئیسه برای مدت یک سال انتخاب میشوند و هر سال انتخابات جدید برای تعیین ترکیب این هیئت برگزار میشود. نخستین انتخابات هیئترئیسه مجلس دوازدهم در هشتم خرداد ۱۴۰۳ و دومین انتخابات نیز در ششم خرداد ۱۴۰۴ برگزار شد.
گفتنی است در اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم، محمدباقر قالیباف ریاست مجلس را برعهده داشت و علی نیکزاد و حمیدرضا حاجیبابایی بهعنوان نواب رئیس فعالیت میکردند. همچنین احمد نادری، رضا جباری، عباس پاپیزاده، صدیف بدری، مجتبی بخشیپور و روحالله متفکرآزاد دبیران هیئترئیسه بودند و علیرضا سلیمی، عباس گودرزی و جلیل میرمحمدی نیز بهعنوان ناظران فعالیت میکردند.
