متفکرآزاد: اقتدار ایران پشتوانه امنیت و ثبات کشور است

روح‌الله متفکرآزاد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تهدیدات اخیر رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد: دشمن امروز معادلات جمهوری اسلامی ایران را به‌خوبی شناخته و می‌داند که ایران در اعمال حاکمیت خود و در دفاع از تمامیت ارضی این سرزمین هیچ‌گونه تعارف و تردیدی ندارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معادله اقتدار جمهوری اسلامی ایران معادله‌ای ثابت و تغییرناپذیر است، افزود: اقتدار ایران نه قابل معامله است و نه قابل تغییر؛ چرا که بر پایه اراده ملی، توان دفاعی و وحدت ملت ایران شکل گرفته است.

متفکرآزاد تأکید کرد: هرگونه تعرض به خاک این سرزمین با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد؛ پاسخی که دشمنان در مقاطع مختلف آن را تجربه کرده‌اند و به همین دلیل نیز به خوبی از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران آگاه هستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از سرزمین و منافع ملی خود لحظه‌ای تردید نخواهد کرد و همان‌گونه که بارها اعلام شده، معادلات نظامی کشور بر پایه اقتدار، عزت و بازدارندگی طراحی شده است.

وی همچنین با اشاره به حمایت گسترده مردم از این اقتدار ملی گفت: ملت ایران همواره در میدان‌های مختلف پشتیبان نظام و امنیت کشور بوده‌اند و این همراهی و وحدت ملی، پشتوانه اصلی قدرت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.