الزامی شدن ثبت رسمی نقل و انتقالات املاک در خراسان جنوبی

محمد رضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رونمایی و راه‌اندازی رسمی سامانه ثبت اسناد غیررسمی، اظهار داشت: این سامانه که آذرماه سال گذشته به صورت آزمایشی آغاز به کار کرده بود، هم‌اکنون به طور رسمی عملیاتی شده و کلیه نقل و انتقالات اسناد باید طبق ماده یک این قانون، به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با بیان اینکه این قانون فعلاً اسناد مالکیتی را شامل می‌شود که از اول فروردین ۱۳۹۶ به بعد صادر شده‌اند، افزود: تعیین تکلیف اسناد مربوط به قبل از این تاریخ در مراحل بعدی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به وجود حدود ۴۰ هزار سند دفترچه‌ای در استان که نیازمند تبدیل به سند رسمی هستند، بیان کرد: ۲۳ هزار فقره از این اسناد مربوط به شهرستان خوسف است که امیدواریم مالکان برای تبدیل آن‌ها اقدام کنند.

لزوم اخذ سند برای تمامی املاک کشاورزی

ابراهیمی با اشاره به واگذاری صدور اسناد کشاورزی به جهاد کشاورزی، تأکید کرد: بر اساس آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۱، برای هر ملکی با هر مساحت باید سند مالکیت صادر شود.

وی در خصوص فرایند کار، بیان کرد: افرادی که فاقد سند هستند، باید در گام نخست از طریق نقشه‌برداران برون‌سپار، نقشه ملک خود را تهیه و سپس مدارک را در سامانه بارگذاری کنند.

ابراهیمی بیان کرد: طبق تبصره ۵ قانون، اگر شخصی با اسناد جعلی اقدام به ادعای مالکیت غیرحق کند، علاوه بر پیگرد قانونی، به پرداخت جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد قیمت ملک محکوم خواهد شد.

وی افزود: ثبت ادعا در سامانه به معنای مالکیت قطعی نیست و این ادعاها باید یا منجر به صدور سند مالکیت شود و یا در مراجع قضایی ظرف مهلت قانونی هشت ساله تعیین تکلیف شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی مربوط به نقل و انتقالات اسناد عادی است و بنابراین ثبت رسمی اسناد الزامی است، بیان کرد: اگرچه آمار این نوع کلاهبرداری‌ها در خراسان جنوبی نسبت به سایر استان‌ها محدودتر است، اما با توجه به اهمیت امنیت معاملات، از همه هم‌استانی‌هایی که هنوز موفق به اخذ سند رسمی نشده‌اند، از فرصت فراهم شده برای تبدیل اسناد خود استفاده کنند تا از بروز اختلافات ملکی در آینده پیشگیری شود.