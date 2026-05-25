تیم ملی جودو ایران نایب قهرمان کاپ آفریقا شد + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جودو کاپ آفریقا به میزبانی الجزایر که در ارتقا رنکینگ جهانی جودوکاران تاثیرگذار بود، با کسب عنوان قهرمانی کشور میزبان به پایان رسید و تیم ملی جودو ایران عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد. در رده بندی تیم روسیه پس از ایران در جایگاه سوم ایستاد.

تیم ملی جودو ایران با ترکیب سه نفره الیاس پرهیزگار، امیرعباس چوپان و سبحان حکیمی در این دوره از رقابت ها شرکت کرد که طی آن هر سه ملی پوش کشورمان موفق به کسب مدال طلا شدند.

جودو ایران از ابتدای سال تاکنون در سه رویداد بین المللی شرکت کرده است که حضور در دو گرنداسلم تاچیکستان و قزاقستان پس از ۶ سال اتفاق افتاد.