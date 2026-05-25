پذیرش و درمان ۱۵۰ معتاد متجاهر دارای معلولیت در یاورشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی با تاکید بر رویکرد تخصصی این دوره از مدیریت شهری در مواجهه با آسیبهای اجتماعی اظهارکرد: یکی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری، ایجاد ظرفیت برای گروههایی بود که به دلیل شرایط خاص جسمانی، در مراکز عادی پذیرش نمیشدند. در همین راستا یاورشهر ۷ به عنوان نخستین مرکز تخصصی درمانی برای معتادان متجاهرِ توانیاب (دارای معلولیتهای جسمی و حرکتی) فعالیت دارد.
مقدمی با اشاره به جزئیات فنی و زیرساختی این مرکز گفت: این مجموعه در محدوده بوستان ولایت با ظرفیت ۸۰ نفر ویژه آقایان تجهیز شده و تمامی زیرساختهای آن از جمله تختها، چیدمان فضا و سرویسهای بهداشتی متناسب با وضعیت جسمانی معلولان آمادهسازی شده است. در این مرکز، خدماتی کاملاً متفاوت و حرفهای به آسیبدیدگانی که با مشکلاتی نظیر نابینایی، قطع عضو و ناتوانیهای حرکتی دست و پنجه نرم میکنند، ارائه میشود.
به نقل از سایت شهر، وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۱۵۰ نفر در این مرکز پذیرش شده و تحت درمان قرار گرفتند، افزود: یاور شهر ۷ بدون وقفه و به صورت شبانهروزی فعال است؛ این مرکز حتی در ایام جنگ رمضان نیز با تمام توان به ارائه خدمات پرداخت و فرآیند پذیرش و مددکاری در آن همچنان با قوت ادامه دارد تا این قشر آسیبپذیر، پناهگاهی تخصصی برای درمان و بازیابی سلامت خود داشته باشند.
نظر شما