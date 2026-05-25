پروژه آبرسانی به ارزش ۳ همت در شهریار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نوری، صبح دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز عملیات اجرایی فاز اول یک پروژه عظیم انتقال آب در شهریار خبر داد و آن را گامی مؤثر در جهت ارتقای پایداری تأمین آب شرب و جبران کمبودهای موجود در این منطقه دانست.
نوری با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه زیرساختهای آبی در غرب پایتخت، اظهار داشت: پروژه کلان خط انتقال آبرسانی غرب استان تهران به طول ۵۵ کیلومتر، از جمله طرحهای حیاتی و زیربنایی منطقه محسوب میشود که با بهرهگیری از خط انتقال قمر بنیهاشم (متصل به تصفیهخانه ششم تهران) طراحی شده است. قطر لولهها در این مسیر بین ۲۵۰ تا ۱۱۰۰ میلیمتر متغیر بوده و اعتبار کل پروژه بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: در راستای اولویتبندی اجرایی و تسریع در رفع تنشهای آبی، عملیات اجرایی ۱۰ هزار و ۵۰۰ متر از این خط انتقال با استفاده از لولههای چدن داکتیل در قطرهای ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیمتر آغاز شده است.
مدیرعامل آبفای غرب استان تهران با تأکید بر همکاری بینبخشی در پیشبرد طرح، تصریح کرد: این بخش از پروژه که در محدوده شهرستان شهریار در حال اجراست، با مشارکت فعال شهرداریهای شهریار، اندیشه، باغستان و وحیدیه همراه شده و اعتباری معادل ۱۷۰ میلیارد تومان به این فاز اختصاص یافته که نشاندهنده عزم جمعی برای بهبود خدماترسانی به شهروندان است.
نوری هدف نهایی این اقدامات را افزایش تابآوری شبکه توزیع آب خواند و گفت: تأمین آب شرب پایدار، اولویت مطلق شرکت است. این طرح ضمن جبران بخشی از کمبودهای مقطعی، برای ارتقای ضریب اطمینان شبکه و کاهش نوسانات فشار آب در شهرستانهای تحت پوشش طراحی شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آبفای غرب استان تهران با استفاده از تمام ظرفیتهای فنی و اجرایی، تلاش میکند پروژه مذکور را مطابق با استانداردهای مهندسی و در زمانبندی مقرر به بهرهبرداری برساند که نتیجه آن، افزایش پایداری آب شرب برای تمامی مشترکان خواهد بود.
