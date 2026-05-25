به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کرباسیان ظهر دوشنبه به همراه اعضای کمیسیون توانمندسازی و مناطق محروم شورای اسلامی شهر همدان در حاشیه بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی منطقه ۳ شهرداری، توسعه زیرساخت‌های شهری را اولویتی مهم در پاسخ به مطالبات شهروندان دانست.

وی با اشاره به حجم بالای تردد خودروها در بلوار آیت‌الله هاشمی رفسنجانی (محدوده پارک شهید جگریان) تعریض این محور را راهکاری کلیدی برای کاهش ترافیک منطقه عنوان کرد و گفت: این بلوار به دلیل موقعیت استراتژیک و اتصال به محورهای پرتردد، سال‌ها است با گره‌های ترافیکی سنگین مواجه است و عملیات تعریض نه تنها روان‌سازی ترافیک را به دنبال خواهد داشت، بلکه دسترسی ایمن‌تری برای عابران پیاده و ساکنان محله‌های اطراف فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون توانمندسازی شورای شهر همدان با تأکید بر اینکه تأخیر در اجرای این پروژه هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی بالایی به همراه دارد، افزود: شورای شهر با جدیت پیگیر تخصیص اعتبار و تسریع در عملیات تعریض این بلوار است تا بار ترافیکی کاهش یافته و ایمنی تردد بهبود یابد.

کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اجرای عملیات دال‌گذاری (پوشش) رودخانه فجر، واقع در پشت فرهنگسرای ولایت اشاره کرد و ادامه داد: اجرای این پروژه نقشی حیاتی در جلوگیری از استفاده آب آلوده و فاضلاب برای مصارف کشاورزی دارد و از به خطر افتادن سلامت شهروندان پیشگیری خواهد کرد.

وی همچنین به تشریح سایر پروژه‌های در دست اقدام شهرداری منطقه ۳ پرداخت و خاطرنشان کرد: اصلاح و بهسازی چهارباغ شهید رئیسی حدفاصل میدان امام حسین(ع) تا کوی خضر، ادامه اصلاح هندسی میدان امام حسین(ع)، بهسازی چهارباغ شهید شادمانی، پیگیری احداث یادمان شهید گمنام در بوستان شهید مدنی و آغاز عملیات عمرانی چهارباغ امام خمینی(ره) از چهارراه باغ بهشت تا شهرک شهید مدنی از جمله طرح‌های مهم در حال اجرا است.

کرباسیان در پایان با تأکید بر عزم جدی مدیریت شهری برای تکمیل این طرح‌ها، یادآور شد: کمیسیون توانمندسازی شورای شهر تا حصول نتیجه نهایی، نظارت مستمر و میدانی بر روند اجرای پروژه‌های شهری را در دستور کار خود خواهد داشت.