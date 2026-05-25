۳ فضانورد چینی به فضا رفتند/ آغاز اقامت یک ساله در فضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، با انجام این ماموریت، سه فضانورد دیگر که یک ماه طولانی تر از مدت برنامه ریزی شده، در مدار زمین اقامت کرده بودند، می توانند به زمین بازگردند. یک نفر از خدمه ماموریت جدید به مدت یک سال در ایستگاه فضایی چین اقامت خواهد کرد.

برای انجام این ماموریت یک موشک لانگ مارچ ۲F به ارتفاع ۶۲ متر، کپسول ماموریت «شنژو ۲۳» را از مقر پرتاب ماهواره جیوکوان در صحرای گوبی در ساعت ۱۵:۰۸ دقیقه به وقت گرینویچ روی یکشنبه به مدار زمین برد. طی ماموریت «شنژو ۲۳» سه فضانورد به نام های «ژو یانگژو» فرمانده ماموریت، «ژانگ ژیوان» و «لای کایینگ» به ایستگاه فضایی تیانگونگ ارسال شدند. لای نخستین فضانورد هنگ کنگی است که به فضا می رود.

مامورت مذکور همچنین سرآغاز یک پرواز تاریخی فضانوردی برای چین به حساب می آید زیرا یکی از خدمه به مدت یک سال در فضا اقامت می کند. دلیل این امر آن است که ماموریت «شنژو ۲۴» قرار است دیرتر انجام شود و در آن یک فضانورد پاکستانی برای مدتی کوتاه به ایستگاه فضایی چین می رود.

هرچند نخستین بازدیدکننده بین المللی تیانگونگ در ماموریت «شنژو ۲۴ » به تیانگونگ می رسد اما بعدا در یکی از صندلی های کپسول «شنژو ۲۳» به زمین برمی گردد و یکی از خدمه اصلی آن ماموریت به مدت یک سال در مدار زمین می ماند.