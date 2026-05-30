فضانوردان رکورد شکن چینی به زمین بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، «شنژو ۲۱» ایستگاه فضایی تیانگونگ چین را ترک کرد و ساعت ۱۲:۱۱ دقیقه به وقت گرینویچ در منطقه فرود «دانگ فنگ» واقع در ایالت مغولستان داخلی چین فرود آمد. سه فضانورد این ماموریت ۲۱۰ روز را در مدار زمین گذراند. این مدت زمان رکوردی برای فضانوردان چینی به حساب می آید. آنها با کپسولی متفاوت از آنچه آنها را به ایستگاه آورده بود، به زمین سفر کردند.

فضانوردان ماموریت شنژو ۲۰ قرار بود پنجم نوامبر ۲۰۲۵ میلادی به زمین بازگردند اما در بازبینی های پیش از آغاز سفر بازگشت به زمین ترکی در پنجره کپسول رصد شد که به دلیل برخورد زباله های فضایی ایجاد شده بود.

مقامات فضایی چینی بازگرداندن فضانوردان به خانه با کپسول آسیب دیده شنژو ۲۰ را بسیار خطرناک ارزیابی کردند و در نتیجه آنها با کپسول مخصوص خدمه «شنژو ۲۱» به زمین بازگشتند و فضانوردان تازه وارد در فضا سرگردان رها شدند.

این شرایط حساس مدت زیادی طول نکشید زیرا به سرعت کپسول شنژو ۲۲ بدون هیچ سرنشینی در ۲۴ نوامبر به زمین بازگشت. همین کپسول سه فضانورد «ژانگ لو»، «لو فی»، «ژانگ هانگژو» را چند ساعت قبل به زمین رساند.

در این میان کپسول آسیب دیده شنژو ۲۰ در ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ میلادی بدون هیچ فضانوردی به زمین بازگشت.