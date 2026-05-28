فضانوردان روس راهپیمایی فضایی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این فعالیت روز چهارشنبه مصادف با ۲۷ می انجام شد. طی عملیات مذکور «سرگی کود سورچکف» و«سرگی میکاف» شش ساعت و پنج دقیقه را خارج از ایستگاه فضایی بین المللی فعالیت هایی انجام دادند. این دو فضانورد آزمایش های تشعشعات خورشیدی را روی بخش خارجی ماژول Zvezda نصب کردند و سخت افزارهای علمی مربوط به ماژول های «پویسک» و «نوکا»را در بخش روسی ایستگاه فضایی بین الملل بازیابی کردند.

تلسکوپ Solntse-Teragerts که قرار است روی این ماژول سوار شود برای رصد و جمع آورده داده درباره شعله های خورشیدی که از خورشید ساطع می شود، طراحی شده است.

این ابزار به محققان کمک می کند مدل های پیش بینی خود را دقیق تر بسازند و به درک بهتری از فعالیت شعله های خورشیدی در فرکانس های مختلف دست یابند.پیش بینی می شود این دستگاه از سال ۲۰۲۸ میلادی عملیاتی شود.

سپس کود-سورچکف و میکاف سوار بر یک سر بازوی رباتیک اروپایی (ERA)، یک کاست حاوی ماده نیمه‌رسانا تولید شده توسط آزمایشی که در خارج از ماژول تحقیقاتی کوچک ناوکا نصب شده بود را بازیابی کردند.