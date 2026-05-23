فضانورد هنگ کنگی به ایستگاه فضایی چین می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، خدمه ایستگاه فضایی تیانگونگ که سه نفر هستند هر شش ماه یکبار عوض می شوند. این ایستگاه فضایی هسته برنامه فضایی این کشور به حساب می آید و میلیاردها دلار در آن سرمایه گذاری شده تا بتواند با روسیه و آمریکا در این زمینه رقابت کند.

ماموریت شنژو23 ساعت 15:08 دقیقه به وقت گرینویچ فردا از مقر پرتاب ماهواره جیوکوان در شمال غربی چین به فضا پرتاب می شود و سه فضانورد را به تیانگونگ می برد.

این تیم شامل «لای کا-ینگ» نخستین فضانورد هنگ کنگی، «ژو یانگژو» و «ژانگ ژیوان» از چین است.

هدف اصلی این ماموریت ادامه فعالیت های علمی و کاربردی در فضا، ادامه فعالیت های خارج از ایستگاه فضایی توسط فضانوردان و انتقال محموله باری به داخل و خارج از کابین است.

البته باید توجه داشت یکی از فضانوردان این ماموریت به مدت یک سال در این ایستگاه می ماند که هویت آن مشخص نشده است.