تعدیل نیرو در دستور کار دانشگاه آزاد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر در مراسم چهل و چهارمین سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی و یازدهمین جشنواره فرهیختگان در ابتدای سخنان خود با ادای سلام، ادب و احترام به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای گفت: فرارسیدن سالروز شهادت مظلومانه حضرت امام محمد باقر (علیه السلام)، امامِ علم، تبیین و گشاینده‌ افق‌های معرفت را خدمت همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

رنجبر با اشاره به فرارسیدن سالروز آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: امروز روز فتح خرمشهر است که این مناسبت، با سالروز چهل و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی و بزرگداشت یازدهمین جشنواره فرهیختگان ما تقارن پیدا کرده است.

وی ادامه داد: این تقارن به ما یادآوری می کند که فتح،فقط در میدان جنگ رخ نمی‌دهد؛ فتح در میدان علم و اندیشه هم ممکن است؛ اگر اراده‌ها بایستند، اگر نگاه‌ها بلند باشد و اگر کارها دقیق و منظم پیش برود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: فتح خرمشهر در جنگ تحمیلی اول ما، نمایانگر پایداری حماسی کشور و جلوه‌ای از آن پایداری عاشورایی ملت بود. دانشگاه آزاد اسلامی هم دانشگاهی است که ریالی بودجه دولتی ندارد؛ اما در طول دهه‌ها، با اتکا به مردم، استادان، کارکنان و دانشجویان خود، در برابر تلاطم‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایستاده و امروز به سرمایه‌ای ملی تبدیل شده است، لذا دانشگاه آزاد اسلامی هم بعد از ۴۴ سال، پایداری نهادی و آکادمیک خود را نشان داده است.

دانشگاه آزاد اسلامی می تواند تبدیل به یک مرکز فرماندهی علمی کشوری شود

رنجبر با اشاره به این موضوع تصریح کرد: ما جلوه‌های دیگری از این دست فتح خرمشهرها را در این جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان دیدیم و این رشادت‌ها و پایداری رزمندگان پرتوان اسلام را در صحنه‌های مختلف مشاهده کردیم.

وی بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی بعد از گذشت این سال‌ها، هم‌اکنون در دوران تولید قدرت و اقتدار قرار دارد؛ این دانشگاه به نقطه ای رسیده است که باید قدرت و اقتدار را تولید کند و قطعاً می تواند تبدیل به یک مرکز فرماندهی علمی کشوری شود.

رنجبر با تاکید بر لزوم هویت‌بخشی به ارکان دانشگاه خاطرنشان کرد: چه در دانشگاه و چه در ایام جنگ، در این میادین و خیابان‌ها در حین سخنرانی ها همواره بر روی این قضیه تاکید کرده‌ام که دانشگاه آزاد اسلامی اکنون به اتکا و خودکفایی علمی دست یافته است و می تواند به سمت رفع نیازهای اساسی کشور حرکت کند و در این مسیر کمک‌رسان باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باید بتواند این نیازهای اساسی کشور را حل کند و به ارتقای معیشت و رفاه مردم کمک نماید؛ بنابراین، این دانشگاه که می‌تواند یک مرکز فرماندهی علمی باشد، را در واقع می‌توانیم به عنوان یک نقطه عطف برای مسیر آینده علمی کشور بدانیم.

وی اظهار داشت: فتح خرمشهر، فتح اراده‌ها بود. در دانشگاه آزاد اسلامی نیز ما باید بتوانیم دانش و فناوری را بسازیم. ما باید از بازتولید دانش جهانی، به سمت تولیدعلم و فناوری بومی، اثرگذار، حل‌کننده مسائل کشور واقتدارآفرین حرکت کنیم؛ دقیقاً مثل، موارد فناورانی که امروز همه روی سن با ارائه فناوری هایشان به چشم دیدیم.

رنجبر با اشاره به اینکه دانشگاه هم خرمشهر دارد،تأکید کرد: دانشگاه هم خرمشهر دارد. خرمشهر کیفیت آموزشی، خرمشهر حل مسئله، خرمشهر فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، خرمشهر فرهنگ و هویت. دانشگاه آزاد اسلامی باید در این میدان‌ها، «قدرت تولید کند»؛ قدرت علمی، قدرت فکری و قدرت اجتماعی.

رنجبر با اشاره به وضعیت اقتصادی این نهاد علمی یادآور شد: دانشگاه آزاد اسلامی موفق شده است که الحمدلله در این سال‌های گذشته، از بحران مالی عبور کند و به سمت ثبات مالی پیش برود.

وی با ادای احترام به مقام شامخ رئیس فقید شهید دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: پس از شهادت رئیس فقیدِ شهید دانشگاه آزاد اسلامی، شهید طهرانچی، خوشبختانه این دانشگاه از ۲۳ خرداد ماه تاکنون بدون هیچ چالش اساسی در یک وضعیت پایدار و آرام در حال حرکت و پیشبرد اهداف خود است.

دانشگاه تعطیل‌بردار نیست؛ دانشگاه ستون پایداری جامعه است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه دانشگاه تعطیل‌بردار نیست؛ دانشگاه ستون پایداری جامعه است، تصریح کرد: از ۲۳ خرداد تا به امروز، ما در دو جنگ تحمیلی قرار گرفته‌ایم؛ اما در این طوفان سهمگین، کشتی دانشگاه آزاد اسلامی با آرامش و استواری به مسیر و کار خود بدون وقفه ادامه داده است.

رنجبر در ادامه با تأکید بر رویکردهای حمایتی این نهاد آموزشی افزود: بحث‌های حمایت از دانشجو و حفظ سرمایه انسانی، از جمله مواردی است که در سیاست‌های کلان دانشگاه آزاد اسلامی جایگاهی ویژه دارد؛ به طوری که در این ساختار، هیچ دانشجو و پژوهشگری پشت درهای علم نخواهد ماند. در حوزه منابع انسانی نیز اصل خانواده بودن دانشگاه حفظ شد و در شرایط سخت هم تعدیل نیرو در دستور کار دانشگاه نبوده است.

دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد اجتماعی، ملی و مردمی به شمار می‌رود

وی توضیح داد: هویت دانشگاه آزاد اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چراکه این دانشگاه «جان‌فدای ایران» است. دانشگاه آزاد اسلامی تنها یک مجموعه آموزشیِ صرف نیست، بلکه یک نهاد اجتماعی، ملی و مردمی به شمار می‌رود.

رنجبر با تشریح آمار ایثارگری و فداکاری‌های این نهاد علمی، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی ۶۷۰ شهید را تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است؛ به طوری که در دوران دفاع مقدس ۱۷۵ شهید و پس از آن دوران نیز ۹۱ شهید تقدیم انقلاب شده که از این میان، ۸۱ تن از شهدا، مدافع حرم بوده‌اند. همچنین این دانشگاه ۸ شهید سلامت در ایام کرونا و ۱۷۷ شهید در حوزه امنیت و ترور داشته است.

وی ادامه داد: در شبه‌کودتایی که در دی ماه اتفاق افتاد ما ۱۴ شهید تقدیم کردیم و در نبرد ۱۲ روزه نیز ۶۹ شهید داشتیم که در رأس آن‌ها، استاد شهید و رئیس فقید دانشگاه، دکتر طهرانچی قرار داشتند. در یک آمار تجمیعی از جنگ رمضان و این رویدادها، در ۳۲ واحد دانشگاهی ما، ۱۵۴ شهید والامقام داشته‌ایم که ۱۴۷ تن از آن‌ها دانشجو و فارغ‌التحصیل، چهار تن عضو هیئت علمی و حق التدریس، دو تن دانش‌آموز و یک تن کارمند بوده‌اند.

رنجبر تصریح کرد: این‌ها صرفاً یک عدد و آمار نیستند؛ این ارقام یعنی اینکه دانشگاه ما حقیقتاً «جان‌فدای ایران» است. دانشگاه آزاد اسلامی همواره در بزنگاه‌های مهمی که در کشور رخ می‌دهد، در کنار مردم ایستاده و در این مسیر هزینه داده است.

وی با اشاره به مدیریت بحران در جنگ گفت: در روزهای بحران و جنگ، دانشگاه آزاد اسلامی نشان داد که آموزش و پژوهش، ستون آرامش جامعه است. به طوری که تمامی کلاس‌های آموزشی برگزار شد، امتحانات در موعد مقرر برگزار گردید و جلسات دفاع از پایان‌نامه‌ها نیز صورت گرفت. دانشگاه در عین حفظ آرامش و استمرار علمی، در میدان خدمت اجتماعی هم فعال بود.

وی در ادامه به تشریح اقدامات ارزشمند دانشگاه در حوزه سلامت و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: ارائه خدمات رایگان به مجروحان، تقویت و توسعه زیرساخت‌های تشخیصی و درمانی پیشرفته نظیر سی‌تی‌اسکن و ام‌آرآی، تشکیل ستاد بحران در حوزه علوم پزشکی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت تمامی مراکز درمانی دانشگاه، از جمله اقدامات کلیدی و موثری بوده که در این مدت محقق شده است.

رنجبر ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر هشت بیمارستان فعال با ظرفیت حدود ۱۲۰۰ تخت در اختیار دارد و امروزه مسیر نوسازی تجهیزات پزشکی و همچنین ارتقای اعتباربخشی به این بیمارستان‌ها، با جدیت و شتاب بالایی دنبال می‌شود.

تبیین افق‌های پیش‌روی دانشگاه آزاد اسلامی

وی با تبیین افق‌های پیش‌روی این نهاد علمی، آینده دانشگاه را امیدبخش ارزیابی کرد و افزود: نگاه ما به آینده، نگاهی روشن و تحول‌آفرین است؛ ارتقای کیفیت، تمرکز بر مهارت‌محوری، تحقق عدالت آموزشی و چابک‌سازی سازمانی، از جمله اولویت‌ها و رویکردهای اساسی است که با جدیت در دستور کار داریم.

وی تشریح کرد: کیفیت از دالان کمیت می‌گذرد، اما ما هرگز در کمیت متوقف نخواهیم شد؛ لذا موضوعاتی چون مهارت‌محوری و پیوند عمیق با صنعت، و همچنین این اصل که دانشگاه باید دانشجو را برای زندگی و بازار کار آینده آماده کند، از جمله اهدافی است که هم‌اکنون در حال طی کردن مسیر آن هستیم. ان‌شاءالله در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در علوم مهندسی و کشاورزی، حرکت ما به سمت آموزش‌های کاملاً مهارت‌محور خواهد بود و تمرکز بر چالش های ملی مثل آب، انرژی و محیط زیست ضروری است.

رنجبر بیان کرد: در بحث تقویت رویکردهای فرهنگی و اجتماعی، اقداماتی نظیر ساماندهی تشکل‌ها، توسعه خدمات مشاوره و اجرای طرح‌های تحولی همچون «استادِ همیارِ فرهنگ»، از جمله برنامه‌های ارزشمندی است که در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی، پیوند میان «هویت» و «تربیت» را به شکلی نظام‌مند تقویت می‌کند.

عبور از نگاه کمیت‌محور به سمت فناوری و ماموریت‌های ویژه‌ی حل مسئله

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: همچنین عبور از نگاه کمیت‌محور به سمت فناوری و ماموریت‌های ویژه‌ی حل مسئله، از دیگر ارکان تحولی است که هم‌اکنون با جدیت در حال اجرا و تحقق است.

وی تصریح کرد: در بحث صندوق پژوهش و فناوری که به عنوان بازوی اصلی دانشگاه جهت کاهش اتکا به درآمدهای شهریه‌ای شناخته می‌شود، در حال حاضر سرمایه ثبتی صندوق ۸۰۱ میلیارد تومان است.

رنجبر در تشریح ظرفیت‌ها و ابزارهای مالی این صندوق افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در بخش صدور ضمانت‌نامه‌ها، ۶۰۰ میلیارد تومان در حوزه اعطای تسهیلات و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در بخش سرمایه‌گذاری تخصیص یافته که همگی در بدنه دانشگاه در حال عملیاتی شدن است. همچنین بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی نظیر تأمین مالی جمعی و خصوصی، خدمات اهرمی و لیزینگ و خرید دین، از دیگر بسترهایی است که با سرعت و موفقیت رو به جلو حرکت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه امروز، سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی فقط یادآوری یک تاریخ نیست؛ یادآوری یک مأموریت است، گفت: همگی شما عزیزان در این نهاد علمی، در حال خلق حماسه‌های ماندگار ذهنی، فکری و اندیشه‌ای هستید؛ امروزه اساتید، دانشجویان و کارکنان ما، در تمامی رویدادها و دورهمی‌های علمی، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها، در حال فرماندهی و اجرای عملیات‌های بزرگ علمی و فناوری هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با ترسیم پیوند میان جهاد میدان و جهاد علمی تصریح کرد: همان‌طور که رزمندگان دلاور ما در جبهه‌ها و میادین نبرد در حال انجام عملیات جنگی هستند، شما اساتید معزز و دانشجویان عزیز نیز در همین دورهمی‌های علمی، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها، در حال هدایت و اجرای عملیات‌های علمی و فناوری هستید.

رنجبر با تأکید بر ضرورت گره‌گشایی دانشگاه از دغدغه‌های مردم خاطرنشان کرد: بر این اساس، رویکرد ما باید معطوف به حل مسائل اساسی کشور و تأمین نیازهای حیاتی، معیشتی و رفاهی همین ملت شریف باشد؛ ملتی که اکنون مبعوث شده‌اند و ۷۰ روز است که استوار و مستحکم، به همراه خانواده‌های خود در خیابان‌ها و میادین برای حفظ اقتدار و کیان این نظام مقدس ایستادگی کرده‌اند. وظیفه و رسالت خطیر ما این است که تمام‌قد برای خدمت به این مردم هوشیار و فداکار تلاش کنیم.

وی در ادامه با پاسخ به دغدغه‌ها و رفع نگرانی‌های برخی از اعضای خانواده دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص افزایش حقوق‌ها، شفاف‌سازی کرد و گفت: به‌طور معمول، بحث افزایش حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی همیشه در خردادماه عملیاتی می‌شده است؛ بنابراین تأخیری در کار نیست و جای هیچ‌گونه نگرانی برای عزیزان وجود ندارد.

رنجبر در پایان خاطرنشان کرد: همه ما در یک جبهه قرار داریم و این‌گونه نیست که مطالبات شما در یک سو و مدیریت در سوی دیگر باشد. باید به این نکته توجه داشت که دانشگاه آزاد اسلامی ریالی بودجه دولتی دریافت نمی‌کند و تکیه آن بر درآمدهای اختصاصی خود است که در حال حاضر، بخش عمده این درآمدها بر پایه شهریه دانشجویی تأمین می‌شود؛ با این حال، تمام تلاش ما بر این است که بهترین تصمیم ممکن برای رفاه اساتید و کارکنان عزیز اتخاذ شود.