به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست مشترک با حمیدرضا جانباز معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، با اشاره به تهدیدات اقلیمی بهویژه گسترش ریزگردها و روند فزاینده بیابانزایی در کشور، بر ضرورت تقویت و توسعه زراعت چوب و پوشش گیاهی تأکید کرد.
وی با ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده توسط این سازمان در حوزه توسعه درختکاری و تثبیت کانونهای بیابانی، این اقدامات را مؤثر دانست و خواستار همافزایی بیشتر دستگاههای اجرایی در این زمینه شد.
وی توسعه زراعت چوب را یکی از راهکارهای مهم در تعدیل اقلیم منطقهای و کاهش فرسایش خاک برشمرد و اظهار کرد: اجرای این طرحها علاوهبر آثار زیستمحیطی، نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی مناطق، ایجاد اشتغال و تأمین مواد اولیه چوبی مورد نیاز کشور دارد.
این مسئول دولتی در ادامه با اشاره به چالشهای پیشروی توسعه زراعت چوب، بهویژه در حوزه تأمین پساب مورد نیاز برای آبیاری، بر لزوم رفع موانع اجرایی و تسهیل فعالیت مجریان این بخش تأکید کرد.
افلاطونی همچنین با اشاره به تکالیف قانونی دستگاههای مختلف در حوزه محیطزیست و منابعطبیعی، خواستار توجه ویژه به توسعه زراعت چوب و ایفای نقش مشارکتی تمامی وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط در گسترش پوشش گیاهی کشور شد.
بر اساس این گزارش در این نشست، طرفین با تأکید بر اهمیت توسعه پوشش گیاهی بهعنوان یکی از راهکارهای مؤثر در تعدیل آثار تغییر اقلیم، بر گسترش زمینههای همکاری و تفاهمات مشترک در حوزههای مرتبط تأکید کردند.
تخصیص پساب به طرحهای توسعه زراعت چوب، بهکارگیری روشهای نوین آبیاری، کشت گونههای مقاوم و پربازده، پشتیبانی و تسهیل اجرای پروژههای زراعت چوب و نیز تعریف موضوعات قابل همکاری در قالب تفاهمنامه مشترک، اجرای پروژههای نمونه در مناطق مستعد شمال، جنوب و مرکز کشور بهویژه در استانها و مناطق قزوین و قم، از جمله موارد مهمی بود که در این نشست مورد توجه طرفین قرار گرفت.
