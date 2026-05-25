منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تداوم وزش باد شدید و نفوذ ریزگردها که ناشی از فعال شدن کانونهای دروناستانی است، شاهد کاهش میدان دید افقی و افت شدید کیفیت هوا در اکثر مناطق استان خواهیم بود.
وی افزود: کانونهای فعال گرد و غبار شامل محدوده شهرستانهای کاشان، آران و بیدگل، نایین، اردستان، شرق اصفهان، برخوار و تالاب گاوخونی است. طبق پیشبینیها، این وضعیت ناپایدار جوی از امروز تا پایان هفته تداوم خواهد داشت؛ اما با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی، شدت آلودگی و وزش باد در فاصله زمانی بعدازظهر امروز تا فردا به اوج خود میرسد.
شیشهفروش در ادامه تصریح کرد: تمامی نهادهای مسئول از جمله محیطزیست، صنعت و معدن، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، راهداری، شهرداریها و شبکه بهداشت و درمان مکلف شدند طبق دستورالعملهای ابلاغی، اقدامات فوری برای پیشگیری و کنترل حوادث احتمالی ناشی از وزش باد و گرد و غبار را در دستور کار قرار دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: شهروندان در شرایط گرد و غبار از انجام فعالیتهای بدنی و ورزشی در محیطهای باز جداً خودداری کرده و حتماً از ماسک استاندارد استفاده کنند. همچنین به بیماران قلبی، ریوی و دارای بیماریهای خاص توصیه میشود در محیطهای باز و پرتردد حضور نیابند.
وی تأکید کرد: انجام هرگونه عملیات منجر به تشدید آلودگی هوا، از جمله فعالیتهای معدنی، خاکورزی، آتش زدن بقایای گیاهی و فعالیتهای ساختمانی در این بازه زمانی ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
