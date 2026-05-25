به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عابدینی، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر، به تشریح اقدامات مهم این اداره کل در سال جاری پرداخت و از طرح نوآورانه‌ای به نام «طرح نسل پاک» خبر داد.

این طرح برای نخستین بار در برنامه ۱۴۰۵ با محوریت آموزش سراسری مدیران مهدهای کودک کشور در نظر گرفته شده است.

عابدینی توضیح داد که این طرح با الگوگیری از کشورهای پیشرفته‌ای همچون اسکاتلند، کانادا، کره جنوبی و اسپانیا طراحی شده و هدف آن کنترل اعتیاد در بلندمدت از طریق توانمندسازی و توسعه فردی در سنین پایین است.

وی تأکید کرد که توجه به سنین پایین در برنامه‌های آموزشی یک اصل پذیرفته شده جهانی است و شروع اقدامات از این سنین می‌تواند به نتایج بهتری منجر شود.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر، ورود به حوزه مهدهای کودک را سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای آینده نسل‌ها دانست و اعلام کرد که علاوه بر طرح نسل پاک، طرح ملی توانمندسازی شبکه مشاوران نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: مدیران مهدهای کودک باید فراتر از نگهداری کودکان، مباحث تربیتی را آموزش ببینند تا بتوانند مسائل محوری را به کودکان منتقل کنند.

عابدینی همچنین به همکاری با وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: امیدواریم با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای، محتوای آموزشی مناسبی برای کودکان مهدهای کودک تولید کنیم.

وی در ادامه به اقدامات پیشگیری از اعتیاد در حوزه‌های دانشگاهی اشاره کرد و گفت: مراکز آموزشی خارج از نظام آموزش و پرورش، شامل دانشگاه‌ها، مراکز آموزش نظامی و حوزه‌های علمیه، هدف ما هستند.

عابدینی تصریح کرد: در دانشگاه‌ها، طرح ویژه‌ای برای تربیت کادر متخصص پیشگیری از مصرف مواد مخدر در حال اجراست. این طرح تحت عنوان «توانمندسازی و ارتقای مهارت‌های زندگی دانشجویان جدیدالورود» با همکاری وزارت علوم انجام خواهد شد و دانشجویان در ترم اول یا دوم خود یک یا دو واحد آموزشی در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خواهند گذراند.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین از برنامه‌هایی تحت عنوان «نشست‌های تخصصی و تریبون‌های گفت‌وگو محور» خبر داد و گفت: «ما بر این باوریم که آموزش مستقیم در کلاس‌ها کافی نیست و باید از میادین و تریبون‌های دانشگاهی برای برگزاری برنامه‌های فرهنگی و گفت‌وگوهای چهره به چهره استفاده کنیم.»

عابدینی همچنین از اجرای طرح «سفیران مذهبی» با همکاری حوزه‌های علمیه خبر داد و بیان کرد که برنامه‌هایی برای توانمندسازی اجتماعی ویژه سربازان نظام وظیفه» نیز با همکاری مراکز آموزشی وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح اجرا خواهد شد.

وی افزود: با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز همکاری خواهیم کرد تا رویکرد پیشگیری از اعتیاد را در حوزه خانواده تقویت کنیم.

عابدینی ابراز امیدواری کرد که بتوانند کمپین‌هایی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه‌های مختلف برگزار کنند و مشارکت بیشتری در جشنواره‌های فرهنگی اجتماعی این وزارتخانه داشته باشند.

وی به اهمیت توجه به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها به عنوان یکی از گروه‌های هدف در حوزه پیشگیری از اعتیاد اشاره کرد.

وی بیان کرد که طرح توانمندسازی و تاب‌آوری خانواده‌های زندانیان و زندانیان در معرض خطر با همکاری سازمان زندان‌ها به اجرا در خواهد آمد و امیدوار است این طرح در قالب برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی به مرحله عملیاتی برسد.

عابدینی همچنین به اجرای طرح‌های پیشگیرانه با رویکرد آموزشی، فرهنگی و اجتماعی در خانواده‌های ایثارگران و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد اشاره کرد.

وی محیط‌های کارگری را یکی از حوزه‌های بسیار مهمی دانست که کمتر به آن پرداخته شده است و افزود: «فاصله ضریب اعتیاد در بین کارگران نسبت به سایر گروه‌ها بسیار معنادار است و این موضوع مسئولیت ما را در این زمینه سنگین‌تر می‌کند.»

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: امسال مذاکراتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده‌ایم و توافقاتی برای اجرای برنامه ملی پیشگیری از مصرف مواد مخدر ویژه جامعه کار و تولید خواهیم داشت. در این راستا، برنامه‌های آموزشی و طرح‌های ویژه‌ای که فراتر از آموزش بوده و شامل مشوق‌های اجتماعی نیز می‌شوند، برای سرپرستان حوزه‌های کارآفرینی و کارگری طراحی خواهیم کرد. هدف ما ورود به حوزه کارگران در کارخانجات، مراکز صنعتی و تجاری است تا بتوانیم چتر توانمندسازی آموزشی را بر روی آن‌ها بگسترانیم.

عابدینی به اجرای طرح «یاریگران روستا» اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، ما توانمندسازی گروه‌های مرجع روستایی را آغاز کردیم و امسال کارزار سراسری روستاییان سفیران پیشگیری را در دستور کار داریم.

وی همچنین بر اهمیت گروه سنی جوانان تأکید کرد و از اجرای طرح‌هایی با همکاری وزارت ورزش و جوانان خبر داد.

عابدینی افزود: ما قصد داریم از ظرفیت جامعه ورزشکاران و جوانان برای مقابله با اعتیاد بهره ببریم و کمپین‌ها و برنامه‌های انگیزشی را اجرا کنیم.

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با موادمخدر همچنین اعلام کرد که در همکاری با کانون‌های جمعیت هلال‌احمر، گروه‌های جهادی و سازمان بسیج، درصدد اجرای طرح‌های نشاط‌آور حمایتی و درمانگر در محیط‌های مختلف هستیم. این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم جدی ستاد مبارزه با موادمخدر برای مقابله با معضل اعتیاد و ارتقای سلامت اجتماعی است.