کشف ۷‌ کیلوگرم مواد مخدر از پاتوق معتادان در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد مبارزه با مواد مخدر شاهرود اعلام کرد: با توجه به گزارشات و اخبار واصله مردمی و نارضایتی عمومی در مورد برپایی پاتوق استعمال موادمخدر در یکی از محله های شهرستان شاهرود، مراتب در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با رصد اطلاعاتی و انجام تحقیقات میدانی واحد مسکونی که پاتوق معتادان موادمخدر بود را شناسایی و با هماهنگی قضائی محل مورد نظر را بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: پلیس در این عملیات موفق به کشف حدود هفت کیلو گرم انواع مواد مخدر و دستگیری شش معتاد شد که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

شائینی افزود: در این طرح با دستور قضائی سه واحد پاتوق استعمال مواد مخدر بود نیز پلمب شد