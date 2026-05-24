۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

کشف ۷‌ کیلوگرم مواد مخدر از پاتوق معتادان در شاهرود

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف هفت کیلوگرم‌ مواد مخدر در پاتوق معتادان این شهرستان خبر داد و گفت: شش نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در ستاد مبارزه با مواد مخدر شاهرود اعلام کرد: با توجه به گزارشات و اخبار واصله مردمی و نارضایتی عمومی در مورد برپایی پاتوق استعمال موادمخدر در یکی از محله های شهرستان شاهرود، مراتب در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.

وی بیان داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر با رصد اطلاعاتی و انجام تحقیقات میدانی واحد مسکونی که پاتوق معتادان موادمخدر بود را شناسایی و با هماهنگی قضائی محل مورد نظر را بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی شاهرود ادامه داد: پلیس در این عملیات موفق به کشف حدود هفت کیلو گرم انواع مواد مخدر و دستگیری شش معتاد شد که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

شائینی افزود: در این طرح با دستور قضائی سه واحد پاتوق استعمال مواد مخدر بود نیز پلمب شد

