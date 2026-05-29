رقابت ۱۴۴ داوطلب همدانی در آزمون طرح «تربیت ۵۰۰ مدیر جوان»

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از حوزه برگزاری آزمون طرح «تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد» در همدان، اظهار کرد: همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم، برنامهریزی برای پرورش مدیران جوان و آمادهسازی آنها برای نقشآفرینی در عرصه کلان مدیریتی به عنوان یک اولویت در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت پس از بررسی در شورایعالی اداری کشور، تصویب و ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه فراخوان و ثبتنام متقاضیان این طرح ملی در سال گذشته انجام شده است، افزود: امروز آزمون کتبی این طرح بهصورت همزمان در سراسر کشور در حال برگزاری است و در استان همدان نیز ۱۴۴ داوطلب که واجد توانایی و آمادگی لازم بودند، برای ورود به این دوره با یکدیگر رقابت میکنند.
استاندار همدان در خصوص نحوه تخصیص سهمیه به استانها در این آزمون تصریح کرد: این فرآیند رقابتی بهصورت کاملاً سراسری برگزار میشود و سهمیه استانی پیشفرض برای آن لحاظ نشده است؛ بلکه ملاک اصلیِ پذیرش، کسب حد نصاب نمره علمی و موفقیت در مراحل بعدی ارزیابی شایستگی است.
ملانوریشمسی درباره فرآیند اجرایی و زمانبندی پس از آزمون خاطرنشان کرد: داوطلبانی که موفق به کسب حد نصاب لازم شوند، وارد یک دوره آموزشی و تخصصی ۱۸ ماهه خواهند شد و در این مدت با برگزاری کلاسهای آموزشی و آزمونهای نهایی، افراد برای پذیرش مسئولیتهای خطیر مدیریتی آماده میشوند.
وی در پایان ادامه داد: پیشبینی میشود با اجرای دقیق این زمانبندی، در دو سال آینده و تا پیش از پایان کار دولت چهاردهم، این تعهد مهم محقق شده و مدیرانی جوان، کارآمد و توانمند به بدنه اجرایی و مدیریتی کشور معرفی شوند.
