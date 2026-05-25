به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی در نشست خبری هفتگی خود امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه امروز چهارم خرداد روز بزرگداشت مقاومت مردم دزفول و روز مقاومت است، اظهار کرد: سوم خرداد، به عنوان روز آزادسازی خرمشهر نماد شکست‌ناپذیری ملت ایران را گرامی می‌داریم.



وی ادامه داد: نام خرمشهر و دزفول، زینت‌بخش موشک‌های ایرانی است.



سخنگوی‌ وزارت خارجه افزود: امروز برای لبنانی ها هم روز آزادسازی و مقاومت است. این روز را هم به مردم لبنان تبریک می‌گویم.

تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است

بقایی در مورد مذاکره با آمریکا و خاتمه جنگ، عنوان کرد: تضمین قدرت شما و درسی است که ایران به متجاوزان داد. مذاکره کنندگان بخشی از حاکمیت است که وظایف روشنی را در میدان دیپلماسی برعهده دارد. تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است و در این مرحله ما در مورد جزئیات مذاکرات هسته ای صحبتی نداریم. ما کارمان را در میدان عمل دنبال می‌کنیم فارغ ازتصویرسازی‌های طرف مقابل.

وی در مورد تهدیدات ترامپ و پایبندی طرف به تعهدات، گفت: خیر تضمینی وجود ندارد، ما کارهای خیلی مهمتری داریم و اگر بخواهیم به توییت ها و عکس وتصویرهای طرف مقابل واکنش نشان دهیم به کارهای مهم خودمان نمیرسیم. ما متمرکز بر طراحی وشیوه ها بر منافع ملی هستیم. به عنوان یک ملت متمدن و صاحب سبک به هر شیوه ای که لازم باشد پاسخ دشمن را می دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا توقف جنگ در لبنان در پیش‌نویس لحاظ شده است؟ گفت: بله.

وی در مورد امکان پیشرفت مذاکرات با آمریکا افزود: تحولاتی که در چند روز اخیر خبری شد محصول چندهفته گفتگو با میانجی پاکستانی است. اینکه در زمینه بخش زیادی از موضوعات مورد گفتگو ما به یک جمع بندی رشیدیم امر درستی است. اما اسنکه بگوییم امضای توافق قریب الوقوع است کسی نمیتواند چنین ادعایی کند چرا که سیاست ورزی در امریکا گرفتار شده است. این روند هرگقتچویی را با مشکل دچار میکند. همانطور که در میدان عمل کردیم در دیپلماسی هم با چشمانی باز از منافع ملی عمل خواهیم کرد.

تنها دغدغه آمریکا رژیم صهیونیستی است

بقائی در مورد فشار ترامپ به کشورهای عربی برای پیوستن به صلح ابراهیم گفت: اینکه رابطه آمریکا و رژیم صهیونیستی به چه شکلی است خیلی روشن و واضح همه دیدند که تنها دغدغه آمریکا رژیم صهیونیستی است و هیچ اهمیتی برای صلح و ثبات منطقه قائل نیست. اینکه شروطی برای کشورهای منطقه اعیین کند منحرف کردن افکار عمومی از اصل موضوع است. اصل موضوع این که اینکه رژیم اصل ناامنی در منطقه است. نمیتوان یک‌موجود غیرعادی را عادی جلوه داد.

سفر معاون دبیر شورای امنیت ملی قطر به تهران

سخنگوی‌وزارتخارجه در مورد سفر امیر قطر به ایران گفت: امیر قطر سفری به تهران نداشتند ؛ معاون دبیر شورای امنیت ملی قطر سفری به تهران داشت. میانجی رسمی ایران وامریکا پاکستان است وبرخی کشورها هم‌نقش مثبتی داشتند.

اروپا باید آمریکا و اسرائیل را تحریم می‌کرد

سخنگوی وزارت خارجه درباره تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بیان کرد: هر اقدام خصمانه‌ای متقابلا با واکنش جمهوری اسلامی ایران مواجه می‌شود. حتما ایران دست بسته نیست. اگر اروپا موضع مسئولانه‌ای اتخاذ می‌کرد شاید بخشی از پیامدهایی که جامعه جهانی با آن مواجه است، رخ نمی‌داد. اروپا باید آمریکا و اسرائیل را تحریم می‌کرد. اروپایی‌ها باید به خاطر داشته باشند تنگه هرمز قبل از نهم اسفند باز بود و صرفا به دلیل آمریکا و اسرائیل علیه ایران و ناامن سازی منطقه ما دچار این وضعیت شده است.

بقائی در مورد دربرخی مطالب منتشر شده در خصوص اعلام توافق اظهار کرد: موضوعات شکلی فرع بر اصل موضوع و محتواست. الان متمرکز بر روند مذاکرات هستیم اینکه بعدا به چه شکلی امضا شود فرصت است برای تصمیم‌گیری. اینکه هیأت‌ها به ایران یا متقابل سفر داشته باشند،‌ بله. ولی در شرایط فعلی برنامه‌ای برای سفر به پاکستان و یا سفر هیأت پاکستانی برنامه‌ریزی نکردیم.

وی در مورد سفر غریب‌آبادی به مسقط و گفتگوها در مورد تنگه هرمز افزود: امنیت و ایمنی تنگه هرمز دغدغه کل دنیاست و این مسئولیت ما و عمان را سنگین‌تر می‌کند. ما هم‌ به عنوان دولت ساحلی هم دغدغه امنیت تنگه هرمز را داشته باشیم و هم امنیت داخلی کشورمان را. دلیل اینکه ایران وعمان درصدد ترد ایمن از تنگه هرمز هستند اینکه ما قائل به تردد ایمن از این تنگه هستیم. از این ابراه برای حمله به یک‌کشور عضو سازمان ملل متحد استفاده شد. سفر اخیر غریب ابادی به مسقط هم‌ در همین راستاست. خیلی از کشورها در تماس های دوجانبه با ما از وضعیتی که ناشی از حمله امریکا و رژیم بوده ابراز نارضایتی می‌کنند.

بقائی با اشاره به گفتگوی ترامپ و نتانیاهو و نقش رژیم در توافق احتمالی گفت: رژیم صهیونیستی کارویژه خودش را انجام می‌دهد. نباید از اسرائیل توقع کاری جز تخریب هر روندی داشته باشید. دوم اینکه به نظر می‌رسد تصور قطعی برخی طرف های جنگ طلب از سامانه تصمیم گیری آمریکا این است که تحریک پذیر هستند و با فضاسازی رسانه‌ای اینها را دچار تردید کنند. یک ائتلاف نانوشته بین برخی طرف های جنگ طلب و لابی رژیم صهیونیستی در آمریکا وجود دارد.

توقف جنگ در همه حوزه ها از جمله لبنان یکی از عناصر تفاهم خواهد بود

سخنگوی وزارتخارجه در مورد تلاش های ترکیه گفت: توقف جنگ در همه حوزه ها از جمله لبنان یکی از عناصر تفاهم خواهد بود. در مورد نقش کشورهای منطقه برای جلوگیری از تشدید تنش تقدیر می‌کنیم. ترکیه بعنوان کشور همسایه تراش اررنده ای داشته است.

به دنبال اخذ عوارض از تنگه هرمز نیستیم

وی در مورد بازگشایی تنگه هرمز و دریافت عوارض گفت: ما عوارض نمی‌گیریم. بنظرم باید در استخدام‌کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم. دلیل اقدام ما بخشی‌اش همین است و به عنوان دولت ساحلی دغدغه امنیت و منافع ملی ایران را داشته باشیم و هم نگهبان و پاسبان این تنگه باشیم و نگرانی جامعه بین‌المللی را مدنظر قرار دهیم. دلیل اینکه ایران و عمان در تلاشند برای ایجاد یک سازوکار موثر جهت حصول اطمینان نسبت به تردد ایمن در تنگه هرمز، همین است که ما قائل به استفاده از این آبراه بین‌المللی برای تجارت آزاد و دریانوردی ایمن برای همه کشورها هستیم.

بقائی درمورد بدرفتاری رژیم با اعضای کاروان صمود و رفتار بن گویر افزود: وظیفه جامعه جهانی روشن است. اینکه شما فقط یک فرد را محکوم کنید و واقعیت روشن را نادیده بگیرد که فرد در یک سیستم چنین جنایتی مرتکب شده خودفریبی است. آنچه که مقامات رژیم صهیونیستی علیه کل منطقه انجام می‌دهند بخشی از سیاست تدوین شده چند دهه ای است. اگر کشورهای ارروپایی می‌خواهند اقداماتشان مثبت تلقی شود خیلی صریح باید اقدامات معنادار علیه کل رژیم صهیونیستی انجام دهند.

کشور دیگری غیر از ایران و عمان در تنگه هرمز حضور ندارند

سخنگوی وزارت خارجه در مورد طرح‌های انگلیس و فرانسه برای مدیریت تنگه هرمز عنوان کرد: کشور دیگری غیر از ایران و عمان در تنگه هرمز حضور ندارند. این وظیفه ایران و عمان است که سازوکار تردد ایمن را تدوین کنند. این کاری است که داریم انجام می‌دهیم. اقدامات جسته و گریخته ای که دارد انجام می‌شود باعث پیچیده تر شدن اوضاع می‌شود. ما در تماس با همه هستیم تا سازوکار تردد هر چه سریعتر اعمال شود.

تیم فوتبال ایران هیچ هدفی جز شرکت در جام جهانی ندارد

وی در مورد صدور ویزا به اعضای تیم ملی گفت: تیم فوتبال ایران هیچ هدفی جز شرکت در جام جهانی ندارد و برگزار کننده فیفا است و باید فیفا برای حضور بدون مشکل ایران شرایطی فراهم کند. تصمیمی که ایران گرفته در هماهنگی با فیفا و فدراسیون مکزیک بوده تا مانع ایجاد مشکل برای تیم ملی ایران شوند.

بقایی در مورد شکست جلسه بازنگری در خلع سلاح هسته‌ای در نیویورک گفت: اصرار دارندگان سلاح هسته‌ای برای داشتن سلاح خلاف ان‌پی‌تی است. در زمینه اشاعه سلاح هسته‌ای و توزیع سلاح هسته‌ای اقدامات خطرناکی را مرتکب شدند. نکته دوم نقش رژیم صهیونیستی است. متاسفانه آمریکا در کنفرانس‌های بازنگری خلع سلاح مانع تصویب بندی در خلع سلاح رژیم صهیونیستی می‌کند. عامل سومی هم در این جلسه شکل گرفت و نادیده گرفتن جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هسته‌ای بود که تاکنون محکوم نکردند.

بقائی در پاسخ به خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه وزیر خارجه کوبایی الاصل آمریکا مدعی شده که دولت ایران پول‌هایش را صرف بهبود زندگی مردم خودش نمیکند بلکه برای ساخت موشک و پهپاد استفاده می کند. ایا این اظهارات در راستای افدامات امریکا برای تفاهم جدید با ایران مطرح شده است؟ تصریح کرد: فکر می‌کنم سنگ‌های میناب هم کهیر می‌زند از شنیدن سخنان وقاحت‌آمیز مقامات آمریکایی. بعد از قریب ۷۳ سال اقدامات ایذائی علیه ملت ایران باز دم از دلسوزی برای مردم ایران می‌زنند و وانمود می‌کنند از اینکه به زعم آنها پول‌های ایران صرف موشک و پهپاد می‌شود. بله ما بخشی از پول‌های خود را صرف موشک و پهپاد می‌کنیم. اینکه درباره توسعه ایران صحبت می‌کنند من شما را به حقایق اخیر جلب می‌کنم. آمریکا در ۴۰ روز تجاوز علیه ایران فقط کودکان و مردم ایران را هدف قرار ندادند بلکه زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دادند. فولاد ایران آیا با پولی غیر از پول مردم ایران ساخته شده بود؟

وی در مورد رویکرد چین در مسئله ایران بیان کرد: دیروز دیداری با حضور سفرای چین و روسیه با مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد. در جریان سفر عراقچی به پکن هم موضوع همکاری‌های ایران و چین به ویژه با تمرکز بر اعاده صلح و امنیت مورد گفت‌وگو قرار گرفت.

زمان خاصی را برای نهایی کردن تعیین نکردیم

بقائی در مورد زمانبندی برای توافق با آمریکا گفت: خیر، ما زمانبندی یا زمان خاصی را برای نهایی کردن تعیین نکردیم. قطعا برای ما به عنوان جمهوری اسلامی هر چه سریع‌تر بتوانیم به نتیجه‌ای که تأمین کننده منافع و حقوق مردم ایران باشد دریغ نخواهیم کرد؛ برای ما ملاک تأمین منافع ملی است و در این روند هر جا لازم باشد و به جمع بندی نهایی برسیم، اعلام خواهیم کرد.با توجه به مجموع شرایط سفر عراقچی به نیویورک انجام نخواهد شد.

سخنگوی‌ وزاتخارجه درباره اختلاف نظرها درباره مفاد یادداشت تفاهم بیان کرد: همه مشغول کار هستند و تلاش‌ها ادامه دارد در خصوص برخی موضوعاتی که هنوز به جمع بندی نرسیده‌ایم. باید به یاد داشته باشیم الگوی مذاکراتی که اگر با تسامح کلمه مذاکره را در خصوص طرف مقابل به کار ببریم نامتعارف است. تغییر مکرر مواضعی که از سوی آنها شاهدیم و ببینید که ما با چه وضعی مواجهیم و در چه شرایطی باید با چه طرفی این روند دیپلماتیک را پیش ببریم. این شرایط مشکلات و موانع خود را ایجاد می‌کند. مذاکره کنندگان شما با در نظر داشتن همه جوانب امر خصوصا تجارب یکسال اخیر، تلاش خواهند کرد به بهترین نحو منافع ملی ایران را تأمین کنند.

بقائی درمورد دور بعدی مذاکرات هم گفت: هر زمان که ما به جمع بندی نهایی برسیم و لازم بدانیم که تبادل نظرات لازم است به صورت حضوری با مشارکت طرف پاکستانی صورت بگیرد.فعلا تبادل پیام بین ایران و آمریکا از طریق پاکستان در حال انجام است و نیاز به چنین جلسه‌ای احساس نمی‌شود.

الگوی مذاکراتی نامتعارف است

سخنگوی وزارتخارجه در مورد احتمال تفاهم در ساعات آینده بیان کرد: باید به یاد داشت که الگوی مذاکراتی نامتعارف است. تغییر مکرر مواضع را می‌توانید ببینید که ما با چه وضعی مواجه هستیم و با چه طرفی روند را باید پیش ببریم. اما ما اطمینان می‌دهیم که مذاکره کنندگان شما با در نظر داشتن همه جوانب امر تلاش خواهند کرد منافع ملی ایران را تامین کنند.

بقائی درمورد دریافت غرامت از تنگه هرمز، تصریح کرد: اولویت ما ایجاد سازوکاری برای تردد ایمن در تنگه هرمز است. دریافت ما به ازای خدماتی که ارائه می‌شود کاملا طبیعی است. موضوع تنگه هرمز بین کشورهای ساحلی تنگه هرمز است و هر کجا لازم باشد با دیگر مراجع بین‌المللی هم مشورت صورت می‌گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به نقش وزارت خارجه در مذاکرات ادامه داد: برخی تحلیلگران شاید تحلیل هایی داشته باشند ولی هر تحلیلگر منصفی شاهد است که دستگاه دیپلماسی چگونه در میانه میدان برای صیانت از منافع ملی تلاش می‌کند. وزارت خارجه هم در روند تصمیم سازی و هم در اجرای تصمیمات نقش خودش را دارد و مشارکت می‌کند.

تلاش برای رفع تنش پاکستان و افغانستان دغدغه ماست

بقائی در مورد تنش بین افغانستان و پاکستان و نقش ایران گفت: ما در این مرحله بر خاتمه جنگ در منطقه متمرکزیم. اما تلاش برای رفع تنش پاکستان و افغانستان دغدغه ماست و بارها اعلام کردیم از هر اقدامی برای رفع تنش دریغ نداریم.

وزارت خارجه از هر تصمیمی برای خروج از ان‌پی‌تی اطاعت می‌کند

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات محسن رضایی برای خروج از ان پی تی گفت: سازوکار تصمیم‌گیری روشن است و هر زمان که تصمیم گرفته شود برای ما به عنوان وزارت خارجه مطاع خواهد بود.

بقائی در واکنش به نقش محرب رژیم صهیونیستی و تصمیم‌گیری در آمریکا، تصریح کرد: اینکه تصمیم‌گیری در آمریکا دچار نوعی آشفتگی است شکی نیست. شما با موج استعفاها، مخالفت‌های کنگره و افکار عمومی و تناقض‌ها مواجه هستید و این زمینه را برای نفوذ برخی طرف‌ها از جمله رژیم صهیونیستی فراهم کرده است. آنچه که ما در بیرون می‌بینیم همین اظهارات ضد و نقیض آمریکایی هاست که کار را برای میانجی هم سخت‌تر کرده است.

یادداشت تفاهم ۱۴ بندی بر خاتمه جنگ متمرکز است

وی درمورد مذاکرات در ۶۰ روز افزود: بنا است ظرف ۶۰ روز در رابطه با برخی جزئیات یادداشت تفاهم و برخی دیگر موضوعات گفتگو شود. یکی از موضوعات قاعدتا مرتبط با هسته‌ای است. در این مرحله ما راجع به جزئیات هسته‌ای صحبت نمی‌کنیم و یادداشت تفاهم ۱۴ بندی بر خاتمه جنگ متمرکز است.

چین در همه روندها نقش سازنده داشته است

بقایی در مورد گزارش‌ها مبنی بر طرح چین برای مذاکرات توقف جنگ گفت: چین رابطه بسیار خوبی با ما دارد و ما شراکت راهبردی داریم و در همه روندها چین نقش سازنده داشته است. در شورای امنیت چین و روسیه نقش مثبت ایفا کردند. همین دیروز جلسه‌ای با آقای تخت روانچی و سفرای چین و روسیه برگزار شد و آخرین تحولات مورد بحث قرار گرفت. رییس جمهور چین طرح چهار ماده‌ای را برای امنیت در ممطقه اعلام کردند که برای ما ارزشمند بود. در سفر آقای عراقچی به چین هم درباره امنیت منطقه و تنگه هرمز مسائلی مطرح شد و چین همواره نقش مثبت ایفا کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه درمورد فوت کنسول جمهوری آذربایجان در ایران گفت: ما ابراز تاسف کردیم و تسلیت عرض می‌کنیم به خانواده کنسول جمهوری آذربایجان که جان خود را از دست داد. معاونت کنسولی ما با سفارت جمهوری آذربایجان برای کمک به انتقال پیکر این دیپلمات آذربایجانی و این اتفاقات تاسف‌آور در تماس است.

بقائی با اشاره به بی عملی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی توسط دادگاه لاهه خاطرنشان کرد: این اولین حکم نیست که علیه مقامات رژیم صهیونیستی در دیوان لاهه صادر می‌شود. پرونده مرتب با نسل کشی فلسطینی‌ها متاسفانه به دلیل کارشکنی آمریکا به نتیجه نرسیده است. اعتبار دیوان بین‌المللی کیفری به دلیل بی عملی در برابر جنایات رژیم و دوم به دلیلی ناتوانی در اجرای تصمیماتشان سال‌هاست مخدوش شده است.

