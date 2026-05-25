۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

مسئول سابق صهیونیست: قدرت ایرانی‌ها در مذاکره کردن ثابت شده است

یک مسئول سابق در رژیم صهیونیستی به قدرت ایرانی ها در اجرای مذاکرات اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یعقوب ناگل رئیس سابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعتراف کرد: تاریخ ثابت کرده به محض آن که وارد اتاق مذاکرات با ایرانی ها می شوی هرگز پیروزمندانه از آن خارج نخواهی شد.

پیشتر نیز «بن درر یمینی» نویسنده و تحلیلگر صهیونیستی در مقاله‌ای در روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نسبت به پیامدهای هرگونه توافق میان واشنگتن و تهران برای آینده این رژیم هشدار داد.

وی در این مقاله تصریح کرد هر نوع تفاهم یا توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به گفته او، برای تل آویو به یک «فاجعه راهبردی» تبدیل شود و جایگاه این رژیم را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تضعیف کند. اسرائیل اکنون در یکی از پیچیده‌ترین، حساس‌ترین و خطرناک‌ترین مراحل راهبردی تاریخ خود قرار گرفته و هرگونه تغییر در رویکرد واشنگتن نسبت به تهران می‌تواند پیامدهای جدی برای آینده این رژیم به همراه داشته باشد.

