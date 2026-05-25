به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یعقوب ناگل رئیس سابق شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعتراف کرد: تاریخ ثابت کرده به محض آن که وارد اتاق مذاکرات با ایرانی ها می شوی هرگز پیروزمندانه از آن خارج نخواهی شد.
پیشتر نیز «بن درر یمینی» نویسنده و تحلیلگر صهیونیستی در مقالهای در روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» نسبت به پیامدهای هرگونه توافق میان واشنگتن و تهران برای آینده این رژیم هشدار داد.
وی در این مقاله تصریح کرد هر نوع تفاهم یا توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران میتواند به گفته او، برای تل آویو به یک «فاجعه راهبردی» تبدیل شود و جایگاه این رژیم را در معادلات منطقهای و بینالمللی تضعیف کند. اسرائیل اکنون در یکی از پیچیدهترین، حساسترین و خطرناکترین مراحل راهبردی تاریخ خود قرار گرفته و هرگونه تغییر در رویکرد واشنگتن نسبت به تهران میتواند پیامدهای جدی برای آینده این رژیم به همراه داشته باشد.
