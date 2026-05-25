به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازسازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، در نشستی که در محل بنیاد ایران پیشرفته برگزار شد، رسول محمدقلی معاون توسعه شبکه نخبگان بنیاد ایران پیشرفته ضمن بیان ماموریتهای بنیاد در اتصال ظرفیتهای نخبگان جوان به حل مسائل کشور و تسهیلگری در این خصوص، همافزایی میان بسیج علمی و بنیاد ایران پیشرفته را بر اساس ظرفیتهای سازمان بسیج علمی در سازماندهی جوانان نخبه مومن و انقلابی و گستردگی شبکه آن در سراسر کشور مهم دانسته و تاکید کرد: این تفاهم و مشارکت ظرفیتهای حاکمیتی را که بنیاد برای تسهیلگری دارد، با ظرفیت گسترده بسیج علمی و نخبگان جوان به اشتراک خواهد گذاشت و نتایج آن در آینده بسیار مطلوب خواهد بود.
در ادامه یاسین کیخا رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری کشور، این مشارکت و همافزایی را فتح باب کارهای عظیمی دانست که در آینده محقق خواهد شد و امضای تفاهمنامه مبدا و شروع آن است.
وی با اشاره به آنکه بسیج علمی بازوی فعال دستگاهها و نهادهای اجرایی و یاریدهنده است و بر این فرمایش امام شهید که ایران آینده با ظرفیت نخبگان ساخته و ترسیم میشود، تاکید کرده و سازمان بسیج علمی را بازوی فعال برای بنیاد ایران پیشرفته در شبکه فراگیر کشور دانست.
به گفته رئیس سازمان بسیج، علمی، پژوهشی و فناوری کشور، مردمیسازی اقتصاد دانشبنیان با استفاده از ظرفیت و توان نخبگان جهش تحول آفرین و آیندهسازی را رقم خواهد زد. چنانچه رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند که مسئولان باید برای مردم مبعوث شده در مسیر پیشرفت کشور نقش تعریف کنند، در این تفاهمنامه الگوی اجراییسازی مشارکت مردم و نخبگان پیادهسازی شده است.
گفتنیست، این تفاهمنامه بر شناسایی، اعتبارسنجی و توانمندسازی شبکه نخبگانی برای ترسیم «مدل مردمپایه اقتصاد دانشبنیان» تأکید دارد.
«شبکهسازی و توانمندسازی» از طریق شناسایی و بهکارگیری فعالان و نخبگان حوزههای فناورانه با رویکرد مردمپایه در سطوح فردی، گروهی و نهادی، «جریانسازی علمی» با برگزاری رویدادهای تخصصی و نمایشگاههای نوآوری بهمنظور حل گلوگاههای فنی و گفتمانسازی برای تصویرسازی از ایرانِ آینده، «تسهیلگری و اعتبارسنجی» با نقشآفرینی بنیاد ایران پیشرفته بهعنوان نهاد تسهیلگر در مسیرهای مالی و اعتباری و همچنین نهاد اعتباربخش به دستاوردهای نخبگانی و «بسیج ظرفیتها» با استفاده از ظرفیتهای گسترده مردمی و تخصصی بسیج از جمله پایگاههای علمی-پژوهشی محلات، مراکز رشد و شتابدهندهها برای تحقق زیستبوم نوآوری مردمی، از جمله محورهای کلیدی این همکاری است.
نکته قابل توجه در این تفاهمنامه، تشکیل «کارگروه راهبردی مشترک» برای مدیریت زنجیره ذینفعان و نظارت بر اجرای طرحهاست که نشاندهنده اراده طرفین برای عبور رسیدن به نتایج عملیاتی در حوزه اقتصاد پیشران است. طرفین متعهد شدهاند تا با بهرهگیری از ظرفیتهای متقابل، ضمن رفع موانع حقوقی و اجرایی، بستری مناسب برای ترویج فرهنگ نوآوری نظیر وقف دانش و تعاونیهای دانشبنیان و... ایجاد کنند.
این همکاری که با رویکرد مدیریت زنجیرهای ذینفعان تدوین شده، گامی بلند در جهت دستیابی به مرجعیت علمی و تحقق تمدن نوین اسلامی در سایه وحدت و امنیت ملی است.
