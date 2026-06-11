خداحافظی جواد خیابانی از تلویزیون؛ بازخورد «کلاغ» مهدویان چطور بود؟

خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه ۲۱ خرداد می‌توانید با شماره ۲۴۳ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ احمد مهرانفر و عبور از سایه «پایتخت»

برای بخش بزرگی از مخاطبان تلویزیون، نام احمد مهرانفر بیش از هر چیز با شخصیت ارسطو عامل در سریال «پایتخت» گره خورده است؛ نقشی که آن‌قدر محبوب شد که تا سال‌ها هر حضور تازه مهرانفر را زیر سایه خود قرار داد. حالا «صفا با خانواده» فرصتی شده تا مهرانفر پس از سال‌ها در تلویزیون با شخصیتی کاملاً متفاوت دیده شود.

مهرانفر البته در این سال ها در سینما نقش‌های پررنگ تری داشته است اما کمتر شانس تجربه نقش اول را پیدا کرده است. او در بسیاری از آثار سینمایی بیشتر به عنوان زوج هنری یا مکمل بازیگران اصلی شناخته شده و سهمش در پیشبرد روایت معمولاً در کنار قهرمان داستان تعریف شده است. «صفا با خانواده» از این منظر نیز اهمیت دارد؛ زیرا بار اصلی روایت بر دوش او قرار گرفته و امکان بیشتری برای نمایش ظرفیت‌های بازیگری‌اش فراهم شده است.

یکی از نقاط قوت حضور مهرانفر در این سریال به لهجه کاشانی او بازمی‌گردد. در سال‌های اخیر بسیاری از آثار کمدی که بر لهجه‌های محلی تکیه داشته‌اند با انتقادهایی درباره اغراق، تصنع یا حتی تمسخر ناخواسته فرهنگ‌های بومی روبه‌رو شده‌اند اما «صفا با خانواده» تا حد زیادی از این آسیب دور مانده است. تسلط مهرانفر (که خودش هم کاشانی است) به لهجه و شناخت او از فضای فرهنگی شخصیت باعث شده لهجه نه به ابزاری برای شوخی‌های دم‌دستی، بلکه به بخشی طبیعی از هویت کاراکتر تبدیل شود.

خداحافظی هفته؛ جواد خیابانی

برای چند نسل از مخاطبان فوتبال در ایران، شنیدن صدای جواد خیابانی بخشی از تجربه تماشای مسابقات بزرگ بود. از جام‌های جهانی و جام ملت‌ها گرفته تا بازی‌های حساس تیم ملی، او یکی از چهره‌هایی بود که نامش با فوتبال تلویزیونی گره خورد. حالا اما در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶، برای نخستین بار پس از بیش از سه دهه، خیابانی دیگر قرار نیست در صداوسیما حضور پیدا کند.

خیابانی در صحبت‌های اخیرش از بازنشستگی رسمی خود از ابتدای خرداد ۱۴۰۵ خبر داده؛ اتفاقی که به یک دوره طولانی حضور او در رسانه ملی پایان می‌دهد. دوره‌ای که از سال ۱۳۶۹ آغاز شد و او را به یکی از شناخته‌شده‌ترین گزارشگران ورزشی کشور تبدیل کرد. در این سال‌ها، فارغ از موافقت‌ها و مخالفت‌ها، کمتر کسی می‌تواند نقش او را در شکل دادن به حافظه فوتبالی مخاطبان انکار کند.

ویژگی مهم خیابانی این بود که به مرور توانست «امضای شخصی» خود را در گزارشگری بسازد؛ سبکی که گاهی سوژه شوخی‌های فضای مجازی می‌شد، اما در هر حال ویژگی شخصیتی خیابانی را ساخت.

خیابانی در ویدئویی که منتشر شده است، می‌گوید در تمام این سال‌ها به کار خود خیانت نکرده و تلاش کرده پیش از هر چیز به وطنش و بعد سازمانی که در آن کار می کند، فکر کند.

او در بخشی دیگر از ویدئو خبر داده است که به علت اینکه از اول خرداد امسال بازنشسته شده است دیگر در صداوسیما کار نمی‌کند.

خداقوت به جواد خیابانی که خاطراتی فوتبالی در این چند دهه برای خیلی از دوستداران فوتبال ساخت.

بازخورد هفته؛ سریال «کلاغ»

«کلاغ» سریال جدید محمدمهدی مهدویان در شبکه نمایش خانگی است که قسمت های ابتدایی آن نتوانست انتظارات را برآورده کند.

«کلاغ» با تکیه بر فضای تاریخی و روایتی در بستر گذشته و با محور کمیته ضد خرابکاری کنجکاوی زیادی ایجاد کرد. اما تماشای افتتاحیه و قسمت‌های ابتدایی «کلاغ» با توجه به نام مهدویان که سطح انتظار از اثر را بالا می برد نتوانست مخاطب را اقناع کند.

بخشی از انتقادهای مطرح‌شده به سریال نه درباره داستان یا بازی‌ها، بلکه درباره جزئیاتی است که در آثار تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارند و اتفاقا مهدویان در آثار خود در حوزه تاریخ معاصر از مستند داستانی ها تا سینمایی ها مثل «ایستاده در غبار»، «ماجرای نیمروز» و … نشان داده که متخصص و کاربلد این حوزه است. در سریال «کلاغ» استفاده از برخی وسایل و اشیایی که با دوره زمانی روایت همخوانی ندارند تا پوشش و گریم برای بخشی از مخاطبان سوال‌برانگیز شده‌اند. از سوئیشرت تا ریموت در و حتی استفاده از برخی قطعات موسیقایی نیز با واکنش‌هایی همراه بوده است. شاید هر کدام از این موارد به تنهایی مسئله بزرگی نباشند، اما وقتی نام مهدویان در میان باشد، استاندارد قضاوت هم بالاتر می‌رود.

نکته مهم اینجاست شاید اگر همین اشتباهات در اثری از یک کارگردان دیگر دیده می‌شد، چندان به چشم نمی‌آمد، اما مهدویان خودش معیار سنجش آثارش را بالا برده است.

البته «کلاغ» هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و قضاوت نهایی درباره آن زودهنگام است و فعلا باید صبر کرد.

معرفی هفته؛ جام‌جهانی همراه با «جام ۲۶»

برنامه «جام ۲۶» از دوشنبه ۱۸ خرداد پخش خود را آغاز کرده و با اجرای محمدحسین میثاقی و حافظ کاظم‌زاده تا پایان رقابت‌های جام جهانی، هر شب مهمان خانه‌های مخاطبان خواهد بود.

دکور این ویژه‌برنامه با الهام از ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی طراحی شده و محمدحسین میثاقی در بخشی از نخستین قسمت برنامه با اشاره به این موضوع گفت: ما هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنیم که از چه روزهایی به این روزها رسیده‌ایم.

در نخستین قسمت «جام ۲۶»، مصاحبه‌های اختصاصی این برنامه با بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران پیش از اعزام به مکزیک روی آنتن رفت.

در بخشی از این برنامه نیز بهنام مهدی‌زاده و حسین اسدی به مرور اخبار، اتفاقات و حواشی جام جهانی ۲۰۲۶ می‌پردازند.

برنامه «جام ۲۶» هر شب حوالی ساعت ۲۰ از شبکه سه پخش می شود.