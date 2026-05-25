۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

حضور ۹۸ درصدی نمایندگان در انتخابات هیئت رئیسه مجلس

انتخابات هیئت رئیسه اجلاسیه سوم دوره دوازدهم مجلس با حضور ۲۷۹ نفری نمایندگان در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات هیئت رئیسه اجلاسیه سوم دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (دوشنبه ۴ خرداد ماه) از ساعت ۷:۳۰ دقیقه آغاز شد.

این انتخابات با حضور گسترده و ۲۷۹ نفری نمایندگان در مجلس شورای اسلامی از مجموع ۲۸۵ نماینده برگزار شد.

زهرا علیدادی

