دبیران هیئت رئیسه مجلس مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس امروز (دوشنبه ۴ خرداد ماه) با حضور در مجلس شورای اسلامی و در جریان انتخابات هیئت رئیسه در سال سوم دوازدهمین دوره مجلس، افراد ذیل را به عنوان دبیران هیئت رئیسه مجلس انتخاب کردند:
محمد رشیدی با ۱۶۹ رأی
روحالله متفکرآزاد با ۱۳۸ رأی
فرشاد ابراهیمپور با ۱۱۳ رأی
مجتبی بخشیپور با ۱۱۰ رأی
احمد نادری با ۱۰۹ رأی
سمیه رفیعی با ۱۰۵ رأی
طبق آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رئیسه برای مدت یک سال با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب میشوند.
ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر است که هیئت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت.
نظر شما