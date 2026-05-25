۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

سرلشکر عبداللهی: سامانه‌های جدید پدافندی را به کار می‌گیریم

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: پدافند هوایی ایران در جنگ تحمیلی سوم به‌مراتب بهتر از گذشته عمل کرد؛ ان‌شاءالله سامانه‌های جدیدی را به‌کار خواهیم گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: دشمن بارها مدعی شد که بخش نظامی ما را در حوزه‌های دریایی، هوایی و موشکی نابود کرده‌است؛ ولی همواره ما در صحنهٔ جنگ نشان دادیم که همهٔ ظرفیت‌های ما باقی مانده است. ما تا آخر با دشمنان مبارزه و شکست را بر آن‌ها تحمیل خواهیم کرد.

سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: روند ارتقاء تجهیزات ما به لحاظ تطبیق با شرایط روز، مرتباً درحال پیشرفت بوده و این موضوع در میدان مشهود است.

وی افزود: پدافند هوایی ایران در جنگ تحمیلی سوم به‌مراتب بهتر از گذشته عمل کرد؛ ان‌شاءالله سامانه‌های جدیدی را به‌کار خواهیم گرفت تا بیش از پیش با حملات هوایی دشمن مقابله کنیم.

    A IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۴
      0 0
      پاسخ
      روی برد سامانه های اپتیکی کار کنید یا سامانه های پرسه زن خودکار و دارای هوش مصنوعی فقط این نوع سامانه ها میتونن مخفی بمونن هر نوع سامانه راداری بکار بگیرید سریع شناسایی میشه و هدف قرار میگیره
    IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۴
      0 0
      پاسخ
      احسنت ! اول پدافند که صهیونها و امریکاییهای بی آبرو اگر حمله کنند نابود میشوند بعد حمله ایران و نابودی صهیونیستها و پایگاههای امریکای دزد در ممالک حکام عرب جان بی غیرت بزدل ذلیل منطقه ! اگر پدافند موفق عمل کند جرات حمله نمی کنند شما حمله می کنید ریشه کن میکنید این حرامیان را در کل منطقه .این طرح عالیه.اگر صهیونیستها امنیت نداشته باشندهمه فرار می کنند به همان خراب آباد که از آنجا آمده اند چون ترسو هستند از ترسشان است به همه جا کورکورانه حمله و جنایت میکنند مرگ بر امریکا و اسرائیل دو کشور جعلی

