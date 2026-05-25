به گزارش خبرگزاری مهر ، سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت: دشمن بارها مدعی شد که بخش نظامی ما را در حوزههای دریایی، هوایی و موشکی نابود کردهاست؛ ولی همواره ما در صحنهٔ جنگ نشان دادیم که همهٔ ظرفیتهای ما باقی مانده است. ما تا آخر با دشمنان مبارزه و شکست را بر آنها تحمیل خواهیم کرد.
سرلشکر عبداللهی تاکید کرد: روند ارتقاء تجهیزات ما به لحاظ تطبیق با شرایط روز، مرتباً درحال پیشرفت بوده و این موضوع در میدان مشهود است.
وی افزود: پدافند هوایی ایران در جنگ تحمیلی سوم بهمراتب بهتر از گذشته عمل کرد؛ انشاءالله سامانههای جدیدی را بهکار خواهیم گرفت تا بیش از پیش با حملات هوایی دشمن مقابله کنیم.
