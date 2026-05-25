به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب تصویری و رمان نوجوان به زبان‌های فارسی و غیرفارسی با محوریت جنگ در روزگار معاصر در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است که برگزاری آن در راستای وظیفه اجتماعی کتابداران صورت گرفته تا بزرگسالان نقش حمایتی و مراقبتی خود را نسبت به کودکان و نوجوانان جدی‌تر بگیرند.

نام این نمایشگاه از کتاب «خواب‌هایم پر از کبوتر و پروانه است» گرفته شده است؛ اثری از فریدون رحیمی که در اوایل دهه شصت نوشته شده و به موضوع جنگ تحمیلی در خوزستان می‌پردازد، اما نگاهی صلح‌طلبانه دارد و در ستایش جنگ نیست.

فریدون رحیمی از کتابداران کتابخانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود که بعدها به یونان رفت، در دانشگاه به تدریس پرداخت و همان‌جا درگذشت. برگزارکنندگان نمایشگاه، این رویداد را ادای دینی به این کتابدار و همکار قدیمی کانون پرورش فکری نیز دانسته‌اند.

نمایشگاه «خواب‌هایم پر از کبوتر و پروانه است» تا پایان خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۷ تا ۱۹ در کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نشانی خیابان شهید حسن نصرالله، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، برپاست و بازدید از آن برای عموم آزاد است.