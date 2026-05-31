به گزارش خبرگزاری مهر، غرفه «طرح حمایت از ترجمه و نشر کتاب ایرانی در بازارهای جهانی (گرنت)» و «فلوشیپ نشر تهران» همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با برگزاری مجموعهای از نشستهای تخصصی و جلسات کاری با ناشران و فعالان حوزه بینالملل، حضور فعالی در این رویداد فرهنگی داشت.
در جریان این برنامهها، نشستهایی با حضور علیرضا نوریزاده، مدیرکل مجامع و تشکلهای فرهنگی وزارت فرهنگ و جمعی از مدیران و فعالان نشر بینالملل برگزار شد و موضوعاتی همچون توسعه تجارت حرفهای حقرایت، ساماندهی فرآیندهای گرنت، تقویت فلوشیپهای تخصصی، مدیریت ریسک قراردادهای بینالمللی و ارتقای شفافیت مالی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.
از جمله نشستهای برگزارشده میتوان به دیدارهای تخصصی با فاطمه سیارپور از نشر میچکا، فرید مهماننواز از نشر شهر قلم، فاطمه فریدون از نشر محراب قلم، قدرتالله نیکبخت از نشر قو و محمد حمزهزاده از نشر هزار برگ اشاره کرد.
در این نشستها، ضمن بررسی پروندههای فعال همکاری با ناشران خارجی، بر ضرورت حرکت نشر ایران از مدل سنتی به سمت تجارت حرفهای حقرایت تأکید شد؛ رویکردی که میتواند به تثبیت جایگاه نشر ایران در بازارهای جهانی و توسعه صادرات فرهنگی کشور کمک کند.
همچنین ثبت کامل قراردادها و مستندات در سامانه رسمی گرنت، شفافسازی فرآیندهای مالی، اخذ رضایتنامههای رسمی از ناشران خارجی و طراحی سازوکارهای نظارتی دقیق برای جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و اجرایی از دیگر محورهای مطرحشده در این نشستها بود.
در بخش دیگری از گفتوگوها، چالشهای اجرایی ناشران خارجی در تعامل با سامانههای داخلی و راهکارهای تسهیل فرآیندهای ارتباطی و ثبت اطلاعات مورد توجه قرار گرفت. در همین راستا، بر ضرورت پشتیبانی مستقیم از ناشران خارجی، رفع مشکلات دسترسی و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای ناقص تأکید شد.
همچنین نقش آژانسهای ادبی و ضرورت حرفهایسازی و شفافسازی عملکرد این مجموعهها از دیگر موضوعات مورد بحث بود. حاضران تأکید کردند که توسعه اعتماد بینالمللی نسبت به نشر ایران، نیازمند نظامی شفاف، مستند و حرفهای در حوزه تعاملات خارجی است.
«فلوشیپ کودک و نوجوان» نیز به عنوان یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت و در این نشستها، بر لزوم ارتقای کیفیت جلسات B۲B و بهرهگیری از تجربه نمایشگاههای معتبر بینالمللی همچون فرانکفورت، شارجه و استانبول تأکید شد.
غرفه گرنت و فلوشیپ نشر تهران در این نمایشگاه علاوه بر معرفی ظرفیتهای حمایتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه ترجمه و نشر آثار ایرانی، زمینه تعاملات تازهای را در حوزه نشر بینالملل فراهم کرد.
