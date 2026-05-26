نخستین مرحله پرداخت مطالبات ناشران کتاب تهران کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ضمن تقدیر از حضور فعال ناشران در نمایشگاه مجازی کتاب تهران، گفت: مرحله اول مطالبات ناشران حاضر در این رویداد فرهنگی که بستههایشان تحویل خریداران شده، پیش از پایان نمایشگاه پرداخت شد.
وی افزود: خریدهای نمایشگاه از طریق سامانه پست قابل رهگیری هستند و پس از دریافت گزارش بستههای رسیده، تسویه حساب با ناشران در دستور کار قرار میگیرد.
حیدری ادامه داد: در اولین مرحله از پرداخت این نمایشگاه در روز دوشنبه چهارم خرداد (۱۴۰۵)، مطالبات ناشرانی واریز شده است که بستههای ارسالی آنها از روز اول نمایشگاه تا ساعت ۱۲ روز شنبه دوم خرداد ۱۴۰۵ به دست مخاطبان رسیده است.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir آغاز بهکار کرد. این نمایشگاه دوشنبه چهارم خرداد (۱۴۰۵) به کار خود پایان داد.
