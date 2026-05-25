انحراف اتوبوس زائران عراقی در جاده جعفریه قم با ۷ مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بهرامی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات حادثه انحراف اتوبوس زائران عراقی در محور جعفریه اظهار کرد: ساعت ۷:۵۰ صبح امروز ۴ خردادماه از طریق بیسیم عوامل اورژانس، خبری مبنی بر انحراف یک دستگاه اتوبوس در محور جعفریه به قم، مقابل دامشهر، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات EOC جمعیت هلالاحمر استان قم اعلام شد.
وی با اشاره به تعداد مصدومان و حادثهدیدگان این سانحه افزود: بر اساس گزارش اولیه، این حادثه منجر به مصدومیت ۷ نفر و حادثهدیدگی ۲۷ نفر از سرنشینان اتوبوس شد که همگی از زائران عراقی بودند و در مسیر بازگشت به محل اسکان خود در قم قرار داشتند.
بهرامی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی جمعیت هلالاحمر استان قم با ۵ دستگاه خودروی آمبولانس، یک دستگاه خودروی نجات و یک دستگاه خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند و همزمان هماهنگیهای لازم با مرکز اورژانس قم نیز صورت گرفت تا پوشش امدادی کامل در صحنه فراهم شود.
وی با بیان اینکه عملیات امدادرسانی با همکاری نیروهای اورژانس انجام شد، تصریح کرد: پس از حضور تیمهای عملیاتی در محل، ارزیابی وضعیت مصدومان و سایر سرنشینان در کوتاهترین زمان ممکن انجام گرفت و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان در محل حادثه صورت پذیرفت و در ادامه، مصدومان با استفاده از آمبولانسهای هلالاحمر و با همکاری عوامل اورژانس، به اتوبوس آمبولانس مرکز اورژانس منتقل و جهت ادامه روند درمانی به مراکز درمانی اعزام شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قم با اشاره به وضعیت سایر حادثهدیدگان گفت: افرادی که دچار آسیب جسمی جدی نشده بودند، پس از بررسی شرایط عمومی، توسط خودروهای هلالاحمر به هتل محل اسکان خود منتقل شدند تا در صورت نیاز از خدمات حمایتی و پیگیریهای بعدی بهرهمند شوند.
بهرامی با تأکید بر آمادگی نیروهای امدادی استان قم برای پوشش حوادث جادهای، بهویژه در محورهای پرتردد زائرپذیر خاطرنشان کرد: با توجه به تردد بالای زائران به شهر مقدس قم، تیمهای عملیاتی هلالاحمر در پایگاههای جادهای و محورهای منتهی به استان در حالت آمادهباش قرار دارند تا در کمترین زمان ممکن به حوادث احتمالی پاسخ دهند.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری عوامل اورژانس و دیگر دستگاههای امدادی در مدیریت این حادثه، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان وسایل نقلیه عمومی و توجه ویژه به خستگی و شرایط جادهای تأکید کرد و گفت: رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و توجه به استانداردهای ایمنی میتواند نقش مهمی در کاهش حوادث جادهای، خصوصاً برای کاروانهای زائران داخلی و خارجی، ایفا کند.
قم- مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قم از وقوع حادثه انحراف یک دستگاه اتوبوس حامل زائران عراقی در محور جعفریه به قم مقابل دامشهر خبر داد.
