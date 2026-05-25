عرضه ۲۰۰ هزار تن ورق فولادی در بورس از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کریمی مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اظهار کرد: با برنامهریزیهای انجام شده برای تأمین مواد اولیه و رفع نیاز صنایع پایین دستی و مدیریت بازار، دومین عرضه ورقهای فولادی در بورس کالا به میزان ۲۰۰ هزار تن از امروز دوشنبه -چهارم خردادماه- انجام میشود و انتظار میرود با تداوم این عرضهها، بازار بیش از پیش به ثبات برسد.
وی اضافه کردد: نخستین عرضه ورق فولادی در هفته دوم اردیبهشتماه سال جاری انجام شد که از مجموع ۱۶۰ هزار تن عرضه، حدود ۹۰ هزار تن در همان روز معامله شد که این موضوع به ایجاد تعادل نسبی در بازار کمک کرد.
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به مدیریت توزیع و تامین ورقهای فولادی در کشور تاکید کرد: به دنبال آسیبهای وارد شده در پی حملات آمریکایی-صهیونیستی صنایع کشور با مشکل مواجه شدند. البته وزارت صمت با برنامهریزی دقیق، شرایطی فراهم کرد تا نیازهای واحدهای تولیدی پایین دستی زنجیره فولاد به درستی تامین شود.
به گفته وی، برای مدیریت بهتر بازار، صادرات ورق و اسلب نیز به طور موقت ممنوع شد و در عین حال برای برخی کالاهای اساسی امکان ثبت سفارش و واردات بدون محدودیت فراهم شد.
کریمی با تبیین نقش معدن به عنوان پیشران اقتصاد کشور تصریح کرد: معدن و صنایع معدنی با اتکا به سرمایههای انسانی خلاق و ظرفیتهای غنی طبیعی، هدایتگر زنجیره ارزش به سمت شکوفایی و توسعه اقتصادی است.
وی اضافه کرد: بر اساس ماده ۴۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، در خصوص افزایش ظرفیت سالانه تولید محصولات معدن و صنایع معدنی و در راستای افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی، تمام تلاشمان این است که با وجود فشارهای خارجی، به اهداف کمی تعیین شده در برنامه هفتم دست یابیم.
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این مسیر، بازنگری در توسعه زنجیره ارزش، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای دستیابی به تولید حداکثری، بهرهگیری از قراضهها و باطلههای معدنی و همچنین تمرکز ویژه بر عناصر راهبردی و حیاتی در دستور کار قرار دارد.
