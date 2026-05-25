به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده، با بیان اهمیت رصد دقیق مصرف کالا در بالین بیمار، گفت: تا پایان خردادماه سال جاری، فرآیند کدینگ ۱۷۰۰ ایندکس اصلی کالا نهایی خواهد شد. این کدینگ پایه و اساس رصد هوشمند است که اجازه می‌دهد هر قلم تجهیزات پزشکی از زمان تولید یا واردات تا لحظه مصرف برای بیمار، به صورت دیجیتالی ردیابی شود.

وی در خصوص زمان‌بندی اجرای طرح اتصال به نسخه الکترونیک، اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌ها، تا پایان شهریور ۱۴۰۵ بیش از ۳۵۰ هزار قلم تجهیزات مصرفی به سامانه نسخه الکترونیک متصل می‌شوند. با این اقدام، مصرف هر واحد تجهیزات پزشکی مستقیماً به کد ملی بیمار متصل شده و در پرونده سلامت الکترونیک او ثبت می‌گردد.

علیزاده از بین بردن قاچاق معکوس و کمبودهای کاذب را از مزایای اصلی این طرح برشمرد و افزود: وقتی مصرف کالا در لحظه رصد شود، دیگر امکان خروج غیرقانونی تجهیزات از شبکه توزیع وجود نخواهد داشت. همچنین سازمان غذا و دارو می‌تواند با تحلیل داده‌های سامانه، پیش از بروز هرگونه کمبود در بیمارستان‌ها، نسبت به تأمین مجدد کالا اقدام کند.

وی با اشاره به نقش بیمه‌ها در این طرح تصریح کرد: اتصال به نسخه الکترونیک، فرآیند پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها توسط بیمه‌ها را نیز شفاف و سریع می‌کند؛ چرا که اسناد مثبته به صورت سیستمی تولید شده و احتمال بروز خطای انسانی یا فاکتورسازی به حداقل می‌رسد.

تاکید کرد: هوشمندسازی زنجیره مصرف، یکی از بزرگترین پروژه‌های تحولی سازمان غذا و دارو است که منجر به توزیع عادلانه ملزومات پزشکی و صیانت از منابع ارزی و ریالی کشور خواهد شد.