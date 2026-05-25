به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بمب سنگر شکن ۱۰۰۰ پوندی از سری mk در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان چگنی توسط متخصصان و مجاهدان گمنام یگان کشف و خنثی‌سازی سپاه استان لرستان صبح چهارم خردادماه خنثی‌سازی شد.

به سبب عمل‌نکردن این بمب در مجاورت یک بیمارستان و یک مرکز درمانی، فعالیت این مراکز در روزهای گذاشته با اختلال مواجه شده بود که با این اقدام ارزشمند رزمندگان یگان کشف و خنثی‌سازی سپاه حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، فعالیت این مراکز به حالت عادی خود بازخواهم گشت.