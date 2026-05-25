  1. استانها
  2. لرستان
۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

خنثی‌سازی بمب سنگر شکن ۱۰۰۰ پوندی در چگنی

خنثی‌سازی بمب سنگر شکن ۱۰۰۰ پوندی در چگنی

خرم‌آباد - روابط‌عمومی سپاه لرستان از خنثی‌سازی بمب سنگر شکن ۱۰۰۰ پوندی در شهرستان چگنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بمب سنگر شکن ۱۰۰۰ پوندی از سری mk در ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان چگنی توسط متخصصان و مجاهدان گمنام یگان کشف و خنثی‌سازی سپاه استان لرستان صبح چهارم خردادماه خنثی‌سازی شد.

خنثی‌سازی بمب سنگر شکن ۱۰۰۰ پوندی در چگنی

به سبب عمل‌نکردن این بمب در مجاورت یک بیمارستان و یک مرکز درمانی، فعالیت این مراکز در روزهای گذاشته با اختلال مواجه شده بود که با این اقدام ارزشمند رزمندگان یگان کشف و خنثی‌سازی سپاه حضرت ابوالفضل علیه‌السلام، فعالیت این مراکز به حالت عادی خود بازخواهم گشت.

کد مطلب 6840542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها