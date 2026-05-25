روسیه: پاشینیان راه زلنسکی را در پیش گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه اعلام کرد: نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان مسیر جدایی از روسیه را در پیش گرفته است و باید این موضوع را پذیرفت.

این مقام روس گفت: پاشینیان به طور فعال، ارمنستان را در مسیر اوکراینِ قرار می‌دهد. وی روابط با روسیه را در معرض تهدید مستقیم قرار داده است و اقدامات او پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.

مدودف گفت: شریک راهبردی روسیه مردم ارمنستان هستند، نه سران این کشور. در نتیجه رویکرد خطرناک پاشینیان، مردم ارمنستان بازار روسیه و کل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از دست خواهند داد.

وی افزود: توسعه روابط میان مسکو و ایروان مستلزم رویکرد سازنده از سوی رهبری ارمنستان است؛ انتخاب مسیر بر عهده مردم این کشور است.