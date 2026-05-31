هشدار بلاروس درباره تکرار جنگ اوکراین در ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهوری بلاروس اعلام کرد اگر از هر سرزمینی به بلاروس حمله شود، جنگ در اوکراین «ماهیتی کاملاً متفاوت» به خود خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه هیچ سرباز بلاروسی در اوکراین حضور نداشته و نخواهد داشت، گفت: کشورهای اروپایی بر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین فشار می‌آورند تا علیه بلاروس اظهارات تهدیدآمیز مطرح کند.

رئیس جمهوری بلاروس به ایروان درباره نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و ناتو هشدار داد و گفت: ارمنستان باید نهایت احتیاط را به خرج دهد تا آنچه در اوکراین رخ داد، در این کشور تکرار نشود.

روابط ایروان و مسکو در هفته های اخیر با تنش همراه بوده است. روز گذشته، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی کوپیرکین، سفیر این کشور در ارمنستان، در ارتباط با اقدامات ایروان برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا به مسکو فراخوانده شده است.

این نهاد افزود: نزدیک شدن ارمنستان به اتحادیه اروپا، به همکاری‌ها در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا آسیب می‌زند.

تلاش دولت نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا موجب تیرگی روابط ایروان و مسکو شده است. تبادلات تجاری و اقتصادی ارمنستان با مسکو و متحدانش در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار گسترده است و قطع این روابط می تواند به اقتصاد ایروان آسیب جدی بزند.