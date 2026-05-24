به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آرارات میرزویان، وزیر امور خارجه ارمنستان گفت که ایروان همواره به حفظ و توسعه روابط دوجانبه با مسکو علاقهمند است.
به گفته وی، همکاری راهبردی ارمنستان با آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه نیست و این کشور همکاریهای متقابلاً سودمندی را با شرکای خارجی در زمینههای مختلف حفظ میکند.
در عین حال، وزیر امور خارجه ارمنستان اذعان کرد که در روابط بین مسکو و ایروان مشکلاتی وجود دارد.
روابط مسکو و ایروان به خاطر تلاش ارمنستان برای نزدیکی به اتحادیه اروپا و آمریکا به تیرگی گراییده است.
