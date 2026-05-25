انتقاد روسیه از سکوت غرب در قبال حمله اوکراین به یک خوابگاه دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد: پیوستن ارمنستان به اتحادیه اروپا منجر به از دست رفتن شرایط همکاری مطلوب با روسیه خواهد شد. روسیه همچنان یک تأمین‌کننده انرژی قابل اعتماد برای همه کشورها، به ویژه نزدیکترین متحدانش است.

وی گفت: قیمت‌های ترجیحی برای منابع انرژی روسیه برای اعضای اتحادیه اروپا غیرممکن است و ایروان این را به خوبی می‌داند. روسیه به گفتگو با ارمنستان ادامه خواهد داد. نیروهای سیاسی در ارمنستان وجود دارند که از مسیر توسعه و فرآیندهای ادغام با مشارکت روسیه حمایت می‌کنند.

سخنگوی کرملین گفت: شاهد هیچ بیانیه رسمی در محکومیت اقدامات کی‌یف در فاجعه لوهانسک نبوده‌ایم. غرب هیچ اقدامی که بتوان آن را به عنوان محکومیت حمله اوکراین به دانشکده و خوابگاه دانشجویی استاروبلسک در منطقه لوهانسک تلقی کرد، انجام نداده است.