انتقاد روسیه از تلاش دولت ارمنستان برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت: نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان در حال سوق دادن ایروان به سمت اتحادیه اروپا است و در عین حال تلاش می‌کند تا تمام مزایای مشارکت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را حفظ کند.

این در حالی است که وزیر امور خارجه ارمنستان اعلام کرد که باوجود برخی مشکلات در روابط بین مسکو و ایروان، این کشور به تقویت همکاری با روسیه علاقه‌مند است.

آرارات میرزویان گفت که ایروان همواره به حفظ و توسعه روابط دوجانبه با مسکو علاقه‌مند است.

به گفته وی، همکاری راهبردی ارمنستان با آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه نیست و این کشور همکاری‌های متقابلاً سودمندی را با شرکای خارجی در زمینه‌های مختلف حفظ می‌کند.

در عین حال، وزیر امور خارجه ارمنستان اذعان کرد که در روابط بین مسکو و ایروان مشکلاتی وجود دارد.

روابط مسکو و ایروان به خاطر تلاش ارمنستان برای نزدیکی به اتحادیه اروپا و آمریکا به تیرگی گراییده است.