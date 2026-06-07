به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرمن پرس، رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی ارمنستان هم اکنون به پایان رسید و تمام ۲ هزار و ۵۰۰ شعبه اخذ رأی در سراسر این کشور، از جمله ۹ شعبه اخذ رأی فعال در زندان‌ها ساعت ۸ شب به وقت محلی بسته شدند.

روند شمارش آرا اکنون آغاز شده است.

تا ساعت ۵ بعد از ظهر یک میلیون ۲۲۴ هزار و ۹۵۷ رأی‌ دهنده یا ۴۸.۹۲٪ از ۲ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۹۷۶ واجد شرایط رأی در ارمنستان، آراء خود را به صندوق‌ ها انداختند.

کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان (CEC) هر ۳ ساعت یکبار میزان آراء رأی‌ دهندگان را منتشر می‌کند.

قرار است آمار مشارکت تا پایان رأی‌گیری ساعت ۹ شب به وقت محلی منتشر شود.

در طول روند رأی‌گیری، ۴ هزار دستگاه برای ثبت نام الکترونیکی رأی‌ دهندگان استفاده شد.

در مجموع ۷۱ رسانه داخلی و تقریباً ۱۸۰ نماینده از سازمان‌های رسانه‌ای خارجی برای پوشش انتخابات و روند رأی‌گیری مجوز گرفتند.

برخی رسانه ها از پیشتازی حزب «قرارداد مدنی» (حزب حاکم ارمنستان) و کسب بیش از ۶۰ درصد از مجموع آراء خبر می دهند، اما کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان تا کنون بیانیه ای در این خصوص صادر نکرده است.

شمارش آرا همچنان ادامه دارد.