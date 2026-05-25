به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نقد و بررسی کتاب «تله در تهران» اثر فاطمه ولی‌نژاد و با حضور محسن شاهرضایی، کارشناس نشست سه‌شنبه ۵خرداد، ساعت ۱۰صبح در خبرگزاری مهر برگزار می‌شود.

«تله در تهران» اثری داستانی از فاطمه ولی‌نژاد است که فضای آن میان تهران و نیویورک، به‌ویژه دانشگاه کلمبیا، در رفت‌وآمد است. کتاب با روایتی اول‌شخص، زندگی محیا، دانشجوی ایرانی مهندسی را دنبال می‌کند که درگیر اعتراضات دانشجویی علیه رژیم صهیونیستی و حمایت از فلسطین می‌شود. در کنار این بستر سیاسی و اجتماعی، داستان عاشقانه‌ای میان محیا و حامد، پسرعمویش، شکل می‌گیرد که با فرازونشیب‌های عاطفی و حوادث غیرمنتظره گره خورده است. حضور شخصیت‌هایی چون دکتر امیری، استاد ایرانی دانشگاه کلمبیا، به پیچیدگی‌های داستان می‌افزاید و لایه‌هایی از سوءتفاهم، فداکاری و رازهای شخصی را به روایت تزریق می‌کند. کتاب با نگاهی به وقایع معاصر، از جمله حمله ایران به اسرائیل و شهادت رئیس‌جمهور، فضای ملتهب و پرتنش جامعه را بازتاب می‌دهد و در عین حال، به دغدغه‌های فردی و جمعی شخصیت‌ها می‌پردازد. ساختار کتاب مبتنی بر روایت خطی و پیوسته است و با تمرکز بر احساسات، تصمیمات و کشمکش‌های درونی شخصیت‌ها، تصویری ملموس از زیست ایرانیان مهاجر و فعالان اجتماعی ارائه می‌دهد.

کتاب «تله در تهران» توسط انتشارات سدید منتشر شده است.