۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

مهاجرانی: دختران این سرزمین، روایت ادامه‌دار پایداری و امیدند

سخنگوی دولت نوشت: افتخارآفرینی ناهید کیانی را به مردم ایران تبریک می‌گوییم؛ دختران این سرزمین، روایت ادامه‌دار پایداری و امیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به مناسبت روزمقاومت وپایداری و افتخارآفرینی ناهیدکیانی در صفحه شخصی اش نوشت: در روز مقاومت و پایداری، فراموش نکنیم که ایران با امید، ایستادگی و تلاش فرزندانش معنا پیدا می‌کند. از خرمشهر تا سکوهای افتخار جهان، این روح تسلیم‌ناپذیر ایرانی است که می‌درخشد.

مهاجرانی افزود: افتخارآفرینی ناهید کیانی را به مردم ایران تبریک می‌گوییم؛ دختران این سرزمین، روایت ادامه‌دار پایداری و امیدند.

محسن صمیمی

