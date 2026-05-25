به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به مناسبت روزمقاومت وپایداری و افتخارآفرینی ناهیدکیانی در صفحه شخصی اش نوشت: در روز مقاومت و پایداری، فراموش نکنیم که ایران با امید، ایستادگی و تلاش فرزندانش معنا پیدا می‌کند. از خرمشهر تا سکوهای افتخار جهان، این روح تسلیم‌ناپذیر ایرانی است که می‌درخشد.



مهاجرانی افزود: افتخارآفرینی ناهید کیانی را به مردم ایران تبریک می‌گوییم؛ دختران این سرزمین، روایت ادامه‌دار پایداری و امیدند.