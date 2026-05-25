اردیبهشت امسال ۲ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری به سینما رفتند 

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان اعتدالی افزود: در دومین ماه از فصل بهار ۱۴۰۵، پردیس‌های سینمایی بهمن و غدیر در شهرکرد به عنوان تنها سینماهای فعال استان، ۲ هزار و ۳۰ مخاطب را جذب کردند.

وی با بیان اینکه در این مدت، هشت فیلم سینمایی در ۲۵۸ نوبت روی پرده سینما رفت، تصریح کرد: این تعداد فیلم، فروش ۲ میلیارد و هفت میلیون و ۸۳۰ هزار ریالی را به ثبت رساند.

اعتدالی، فیلم سینمایی «آنتیک» را پرفروش‌ترین فیلم سینماهای چهارمحال و بختیاری در اردیبهشت امسال بیان کرد و گفت: این فیلم فروش یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون و ۳۳۰ هزار ریالی را به خود اختصاص داد و پس از آن، فیلم‌های «تاکسیدرمی»، «نیم شب» و «لیمونیا» در رده‌های بعدی جدول فروش قرار گرفتند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در ادامه ریزش قابل توجه آمار مخاطبان سینما در این مدت را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یادآور شد و افزود: شرایط ناشی از جنگ تحمیلی رمضان در این کاهش آماری اثرگذار بوده و پیش‌بینی می‌شود با پشت سر گذاشتن فصل امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها و تنوع بخشی به ترکیب اکران سینماها بر مبنای سلیقه مخاطبان، بار دیگر گیشه رونق گرفته و روند افزایشی تماشاگران شکل گیرد.

وی، افزایش روزهای بلیت نیم‌بها به ۲ روز در هفته، اجرای طرح شناور قیمت بلیت و ورود فیلم‌های سینمایی کمدی به گیشه را از سیاست‌های تشویقی درحال اجرا برای بازگرداندن مخاطبان به چرخه مصرف فرهنگی برشمرد و ادامه داد: با تصویب شورای صنفی نمایش فیلم، از نیمه اردیبهشت، علاوه بر روزهای سه‌شنبه، یکشنبه‌های هر هفته نیز، بلیت سینما به صورت نیم‌بها عرضه می‌شود.

اعتدالی همچنین درباره اختصاص نوبت نمایشی به فیلم‌های کوتاه در سینماها نیز تصریح کرد: این طرح با عنوان «قرار» و با همکاری موسسه بهمن سبز به زودی در سینماهای کشور و از جمله چهارمحال و بختیاری آغاز خواهد شد.

گفتنی است، در حال حاضر ۲ پردیس سینمایی غدیر و بهمن در شهرکرد، پذیرای علاقه‌مندان به هنر سینما و دیگر برنامه‌های فرهنگی و هنری است.