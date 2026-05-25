جایگاه جدید شمشیربازان در رنکینگ جهانی/ بازیکنی که ۲۵۳ پله سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی شمشیربازی با توجه به پایان رقابت های جام جهانی مصر، رنکینگ بازیکنان این رشته در اسلحه سابر را به روز رسانی کرد؛ جامی که شمشیربازان ایران به دلیل مشکلات ویزا در آن غیبت داشتند و همین مسئله روی موقعیت شان تاثیرگذار گذاشته است.

در رده بندی جدید منتشر شده، علی پاکدامن همچنان نفر اول ایرانی ها است اما او نسبت به قبل ۳ پله سقوط کرده و در رده ۵۷ ایستاده است. محمد فتوحی که همواره دومین بازیکن برتر در میان ایرانی های رنکینگ جهانی بود، در این رده بندی، ۳۱ پله سقوط کرده و جایگاه دومی خود را به نیما زاهدی داده که یک پله سقوط داشته است.

در این رده بندی کارگرپور (یک پله) سقوط داشته و بازیکنانی مانند احمدرضا شهمیری (۲ پله)، ، عرفان شکوهی، دانیال دانشمندی، محمدمهدی شاکر (۳ پله) و پارسا پورسلمان (۵ پله) هم صعود داشته اند.

نیما آقایی بیشترین جابه جایی را در میان ملی پوشان ایران داشته است. او در این رده بندی با ۲۵۳ پله سقوط در رده ۷۵۷ ایستاده است.

جایگاه بازیکنان ایران در رده بندی جدید منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی شمشیربازی به این شرح است:

* علی پاکدامن: این بازیکن در رده ۵۷ ایستاده است، او پیش از این در رده ۵۴ قرار داشت

* نیما زاهدی: این بازیکن در رده ۱۳۸ ایستاده است، او پیش از این در رده ۱۳۷ قرار داشت

* محمد فتوحی: این بازیکن در رده ۱۶۱ ایستاده است، او پیش از این در رده ۱۳۰ قرار داشت

* طاها کارگرپور: این بازیکن در رده ۲۱۰ ایستاده است، او پیش از این در رده ۲۰۹ قرار داشت

* احمدرضا شهمیری: این بازیکن در رده ۲۸۱ ایستاده است، او پیش از این در رده ۲۸۳ قرار داشت

* عرفان شکوهی: این بازیکن در رده ۳۳۸ ایستاده است، او پیش از این در رده ۳۴۱ قرار داشت

* دانیال دانشمندی: این بازیکن در رده ۳۴۰ ایستاده است، او پیش از این در رده ۳۴۳ قرار داشت

* محمد مهدی شاکر: این بازیکن در رده ۳۴۱ ایستاده است، او پیش از این در رده ۳۴۴ قرار داشت

* پارسا پورسلمان: این بازیکن در رده ۳۷۳ ایستاده است، او پیش از این در رده ۳۷۸ قرار داشت

* نیما آقایی: این بازیکن در رده ۷۵۷ ایستاده است، او پیش از این در رده ۵۰۴ قرار داشت

همچنین حسام مرادی نفر اول شمشیربازی جوانان ایران و دارنده مدال طلا جام جهانی نوجوانان در رده ۳۷۳ قرار دارد ضمن اینکه فرزاد باهرارسباران که وارد عرصه مربیگری شده در این رده بندی صاحب جایگاه ۲۷۶ است. او پیش از این رده ۱۶۸ را در اختیار داشت.

در بخش تیمی رنکینگ فدراسیون جهانی شمشیربازی تیم ایران صاحب رده ۲۹ است و نهمین تیم آسیا به حساب می آید. تیم های آسیایی کره جنوبی (۳)، ژاپن (۷)، چین (۱۲)، ازبکستان (۱۳)، هنگ کنگ (۱۶)، قزاقستان (۱۸)، هند (۲۲) و عربستان (۲۶) تیم های آسیایی هستند که بالاتر از ایران قرار دارند.