سقوط ۸ پله شمشیربازی در رنکینگ جهانی/ یازدهمین تیم آسیا شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی شمشیربازی که روز دوشنبه (۴ خرداد) رنکینگ انفرادی بازیکنان این رشته بر اساس نتایج جام جهانی مصر را به روز رسانی کرد، امروز این به روز رسانی را در بخش تیمی این اسلحه نیز انجام داد.

بر این اساس، شمشیربازی اسلحه سابر ایران که پیش از این در رده ۲۹ قرار داشت با ۸ پله سقوط در جایگاه ۳۷ قرار گرفته است.

در رده بندی جهانی شمشیربازی اسلحه سابر، ایران یازدهمین تیم آسیا به حساب می آید. در این رده بندی کره جنوبی (۲)، ژاپن (۷)، چین (۱۰)، ازبکستان (۱۳)، هنگ کنگ (۱۷)، قزاقستان (۱۹)، هند (۲۰)، عربستان (۲۵)، تایلند (۳۳) و امارات (۳۵) تیم های آسیایی هستند که در رده هایی بالاتر از ایران قرار دارند.

ایران پیش از این نهمین تیم آسیا در رنکینگ جهانی بود.