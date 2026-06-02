برگزاری انتخابی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر بدون علی پاکدامن

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شمشیربازی به منظور تعیین ترکیب تیم ملی اسلحه سابر برای شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا اقدام به برگزاری رقابت های انتخابی می کند.

این مسابقات امروز (سه شنبه ۱۲ خرداد) در شرایطی برگزار می شود که علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی غایب است.

احمدرضا شهمیری، نیما آقایی، نیما زاهدی، طاها کارگرپور، پارسا پورسلمان، محمد فتوحی و حسام مرادی بازیکنانی هستند که در غیاب علی پاکدامن برگزار کننده رقابت های انتخابی خواهند بود تا ترکیب ۴ نفره اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا را مشخص کنند.

علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت علی پاکدامن که همچنان خارج از کشور پیگیر تمریناتش است گفت: برای تعیین ترکیب تیم اعزامی به این مسابقات ملزم به برگزاری انتخابی بودیم. علی پاکدامن در ایران حضور ندارد و به همین دلیل مسابقات را بدون حضور وی برگزار می کنیم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در رابطه با وضعیت پاکدامن برای اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا گفت: هنوز در این زمینه به جمع بندی نهایی نرسیده ایم. این موضوع به نظر کادر فنی و اخذ ویزا بستگی دارد. از طرف فدراسیون به پاکدامن اینگونه اعلام شده که برای کسب ویزا اقدامات لازم را انجام دهد. نتیجه گرفتن از این اقدام در کنار نظر کادر فنی، تعیین کننده حضور او در ترکیب است.

پورسلمان گفت: بعد از برگزاری انتخابی، تمرینات تیم ملی پیگیری می شود. تلاش داریم تا بازیکنان پیش از اعزام به محل برگزاری رقابت های قهرمانی آسیا، یک دوره دیگر تمرین در کمپ بین‌المللی پادووا را پشت سر بگذارند.

مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا اواخر خرداد به میزبانی هند برگزار می شود.