پویش بازار «شهرکرد، پایِ کار مردم» برگزار شد

مرتضی صالحیفر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در شرایطی که همه اقشار و گروهها سعی در همراهی مردم در شرایط جنگی داشتند بازاریان و اصناف هم در این جهاد خدماترسانی با مردم همراه بودند.
صالحیفر اظهار کرد: پویش بازار شهرکرد، پایِ کار مردم با هدف معرفی خدمات بازاریان به مردم در شرایط جنگی به ویژه مسافرانی که با توجه به شرایط جنگی به شهرکرد سفر کرده بودند، برگزار شد.
مدیر روابط عمومی اتاق اصناف مرکز چهارمحال و بختیاری افزود: این پویش شامل برخی خدمات رایگان و یا تخفیفات به مسافرانی که به شهرکرد مراجعه کرده بودند و در این جنگ اخیر به آنها آسیبی رسیده بود و در برخی صنوف به عموم مردم، انجام گرفت.
وی تصریح کرد: در برخی صنوف مانند نانواییها، تعطیلی ایام عید لغو شد و نانوایان در محل کار خود حاضر شدند، اتحادیه چاپخانهداران به ویژه رسته چاپ بنر به صورت شبانهروزی سعی در مناسبسازی فضای شهری برای این ایام داشتند، اتحادیه گلفروشان به یاد گلهای پرپر شده میهن تاجگلهایی که تهیه میکردند را با تخفیف ویژه و یا رایگان برای شهدا هدیه میدادند، رسته شیشهبُر با شهرهای اطراف استان که شیشههای منازل آسیب دیده بود همکاری داشتند، اتحادیه موبایل با تهیه اقلام حمایتی برای نیازمندان به مردم کمک کردند، اتحادیه درودگران قابهای عکس یادواره شهدای استان را ساختند، اینها تنها نمونههایی از همراهی بازاریان شهرستان شهرکرد در ایام جنگ بود.
صالحیفر گفت: در این شرایط سخت اقتصادی، تلاش شود قیمتها از مبدا توزیع کنترل شود، بازاریان علاقهمند هستند اجناس با قیمت مناسب به دستشان برسد و آنها هم با سود اندک به مردم کمک کنند اما در شرایطی که جنس گران به دست مغازهدار برسد مقصر این گرانی فروشنده نیست، هر چند که بازرسیهای اتاق اصناف برای کنترل بازار به صورت مداوم انجام میپذیرد.
وی با اشاره به همراهی بازاریان شهرکرد به ویژه کسبه خیابان آیتالله کاشانی در تجمعات شبانه گفت: نمایندهولیفقیه و امام جمعه شهرکرد بازاریان خیابان کاشانی را میزبان مردم و در ثواب این جهاد خیابانی شریک دانستند، که این قدردانی نماینده ولیفقیه دلگرمی بازاریان است.
